Ziyech haakt geblesseerd af bij Marokko in aanloop naar topper tegen PSV

Hakim Ziyech komt dinsdagavond niet in actie als Marokko het in een oefeninterland opneemt tegen Argentinië. De middenvelder van Ajax kampt met een kuitblessure, waardoor de spelmaker het duel moet laten schieten. Afgelopen vrijdag was Ziyech ook al niet van de partij toen Marokko met 0-0 gelijkspeelde tegen Malawi.

Ziyech viel vorige week zondag uit tijdens het competitieduel met AZ (1-0). De middenvelder was de woensdag daarvoor tegen PEC Zwolle ook al niet van de partij en was voor het bezoek aan de Alkmaarders juist weer fit verklaard door de medische staf van Ajax. Door de absentie tegen Argentinië kan Ziyech zich nu richten op het aankomende duel van Ajax met PSV komende zondag.

“Het sterkst mogelijke elftal zal spelen tegen Argentinië”, benadrukte Hervé Renard over de oefeninterland. “Een interland van dit niveau is altijd belangrijk, of het nu officieel is of niet. Je moet resultaten boeken. Iedereen heeft gezien hoe goed we speelden op het WK, vooral tegen Portugal en Spanje, maar ook dat we nog ervaring missen op dit niveau”, wordt de trainer geciteerd door Voetbal International.

Argentinië moet het doen zonder sterspeler Lionel Messi, die met een blessure is teruggekeerd naar Barcelona. De Marokkaanse voetbalbond liet maandag weten zijn Argentijnse evenknie om opheldering te hebben gevraagd. De afmelding van Messi komt na eerdere geruchten dat hij sowieso alleen de wedstrijd tegen Venezuela zou spelen. De Marokkaanse bond laat weten contractueel met Argentinië te hebben afgesproken dat het land met zijn sterkste opstelling aan zou treden.