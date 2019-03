Peter Bosz lacht om verhalen: ‘In Nederland was het nog extremer’

Peter Bosz vindt dat de zogenaamde crisis in het Duitse voetbal wel meevalt. Door de matige resultaten van de nationale ploeg van Duitsland op het WK en in de Nations League en de tegenvallende prestaties van Bundesliga-clubs in de Champions League zou het Duitse voetbal een revolutie nodig hebben, maar de trainer van Bayer Leverkusen predikt realisme.

In gesprek met Kicker legt Bosz uit dat de discussie ook in Nederland werd gevoerd. “In Nederland is er drie of vier jaar gediscussieerd over de ontwikkeling van het voetbal. Alle trainers moesten meedenken: hoe komen uit deze crisis? Deze paniek heb ik de laatste weken ook in Duitsland bespeurd, maar in Nederland was het nog extremer.”

“We zijn bijvoorbeeld twee keer niet bij een eindronde geweest”, vervolgt Bosz, die stelt dat er sprake is van golfbewegingen in het voetbal. “Real Madrid heeft drie jaar achter elkaar de Champions League gewonnen, maar dit jaar loopt het zowel in de Champions League als in LaLiga niet. Dat gebeurt in het voetbal. Daarom hoef je ook niet in paniek te raken.”

“We hebben allemaal naar Duitsland gekeken om daar een voorbeeld aan te nemen. Uiteindelijk hebben we dan een moeder en vader die Matthijs de Ligt voortbrengen en dan gaat het plotseling weer de goede kant. Dat is niet alles, maar het helpt als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en andere grote talenten er zijn. Uiteindelijk zijn goede spelers het belangrijkste. Met zeventien miljoen inwoners kan het voorkomen dat er een tijdje geen De Ligt geboren wordt", besluit de Nederlandse oefenmeester.