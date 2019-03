Gullit wijst op ‘structureel kwaaltje’ bij Oranje onder Koeman

Ruud Gullit schrijft in zijn column in De Telegraaf dat hij zondag heeft genoten van de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Na een 0-2 achterstand knokte Oranje zich na rust terug tot 2-2, maar vlak voor tijd maakten de bezoekers de 2-3. Gullit is kritisch op de ploeg van bondscoach Ronald Koeman en vindt dat de internationals het sneller moeten gaan herkennen wanneer het niet loopt en wat er voor nodig is om het spel om te draaien. “Als topteam mag je niet zolang zoekende zijn, zolang zonder bal achter de feiten aanlopen”, aldus Gullit.

Oranje kwam er in de eerste helft niet aan te pas tegen Duitsland en mocht blij zijn dat het niet met een grotere achterstand ging rusten. “Na twintig, vijfentwintig minuten moet worden ingegrepen door de coach - Koeman in dit geval - maar eveneens door de spelers. Zij moeten zien: hé dit gaat fout, wat is ons antwoord daarop en zo gaan we handelen”, schrijft Gullit. “Voor mij is het onderkennen van zo'n situatie de volgende fase voor dit nieuwe, jonge Nederlands elftal. En dan handelen en veranderen, als spelers je verantwoordelijkheid nemen op zo'n moment.”

Gullit vindt dat Oranje onder Koeman beter aan zijn wedstrijden moet beginnen. “Een zwakke start zoals twee keer tegen Duitsland en eerder in en tegen Frankrijk is langzamerhand een structureel kwaaltje. Je hoeft heus niet continu actief het initiatief te hebben. Maar het Nederlands elftal moet wel bepalen wanneer de tegenstander het initiatief krijgt en wanneer Oranje dat zichzelf weer toe-eigent”, aldus de oud-international.

“Je moet niet alleen goed voetballen als je niet anders kan, maar juist als je zelf goed wil voetballen. Je tegenstander je wil opleggen. Aan die dominantie - niet tegen Wit-Rusland maar tegen toplanden als Duitsland en Engeland - moet Oranje verder werken richting EURO 2020. Zoiets moet altijd uit spelers komen. Lukt het Koeman om die kwaliteit aan te boren bij zijn internationals dan maakt Oranje opnieuw een grote stap voorwaarts.”