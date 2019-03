‘Ajax troeft AS Roma af in strijd om ’potentiële Steven Gerrard‘’

Ajax gaat hoogstwaarschijnlijk aan de haal met Razvan Marin, zo meldde De Telegraaf maandagavond. Directeur spelersbeleid Marc Overmars troeft met zijn komst AS Roma af, want ook de Italiaanse topclub is bereid om ver te gaan voor de middenvelder. Na het mislopen van Diego Lainez is Overmars er veel aan gelegen om nu wel succesvol zaken te doen en Marin over te nemen van Standard Luik. Ajax betaalt circa twaalf miljoen euro voor de 22-jarige Roemeens international.

Volgens het dagblad hebben Ajax en Standard Luik een overeenstemming bereikt over de transfersom. De speler zelf heeft een mondeling akkoord met de huidige nummer twee van de Eredivisie en moet alleen nog medisch gekeurd worden. Naar verwachting gebeurt dat na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Roemenië en Faeröer van dinsdagavond. Mocht hij de keuring met succes doorstaan, dan tekent hij voor vijf seizoenen in de Johan Cruijff ArenA. Ook AS Roma wil ver voor Marin gaan, maar Ajax ligt op pole-position. Hij voelt namelijk meer voor een tussenstap in deze fase van zijn carrière en ziet in Ajax de ideale club.

Het aantrekken van Marin is het gevolg van het aanstaande vertrek van Frenkie de Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro aan Barcelona is verkocht. De Roemeense middenvelder is een ander type speler dan de Oranje-international. Marin werd vorig jaar uitgeroepen tot Roemeens Voetballer van het Jaar en staat al langer op de scoutingslijstjes van Ajax. Na tientallen positieve rapporten overtuigde hij de clubleding van Ajax eerder dit seizoen tijdens de dubbele ontmoeting in de derde voorronde van de Champions League. Het team van Erik ten Hag schakelde de Belgische club uit, maar Marin liet zich positief gelden.

Marin wordt volgens de krant omschreven als een 'dynamische speler en een echte winnaar met een geweldig rechterbeen'. 'En hij is heel vast aan de bal. Kortom, iemand die als 'moderne middenvelder' voor Ajax een meerwaarde kan zijn. De 1,77 meter lange Roemeen wordt door de Belgen zelfs een potentiële Steven Gerrard genoemd', zo luidt de omschrijving van de twaalfvoudig international. 'Marin loopt heel makkelijk, neemt alle corners en vrije trappen, is snel en agressief en mag zich in de belangstelling van veel meer clubs verheugen.'