Dusan Tadic belangrijk voor Servië; grote zorgen om Cristiano Ronaldo

Portugal en Servië hebben maandagavond in de EK-kwalificatiecampagne gelijkgespeeld. Dusan Tadic zette de bezoekers op voorsprong, maar vlak voor de rust kwam de thuisploeg langszij: 1-1. Cristiano Ronaldo viel in de eerste helft uit met een hamstringblessure. Het is onduidelijk of de aanvaller langdurig aan de kant staat en of hij de duels met Ajax in de Champions League haalt.

Tadic scoort namens Ajax regelmatig vanaf elf meter en de aanvaller was maandag ook meteen belangrijk vanaf de strafschopstip. Mijat Gacinovic werd bij een goede aanval van Servië gevloerd door doelman Rui Patricio, die vervolgens geen antwoord had op de strafschop van de aanvaller van Ajax: 0-1. Even later kon de geblesseerde Gacinovic het duel niet hervatten, waardoor Nemanja Radonjic het veld moest betreden.

Na een halfuur was het Portugal dat een wissel moest doorvoeren. Ronaldo probeerde bij een sprintduel de bal te raken, maar greep tijdens de inspanning naar zijn hamstring. De superster vroeg meteen om een wissel. Het is afwachten hoe ernstig de kwetsuur van de aanvaller van Juventus is. Mogelijk komen de Champions League-duels met Ajax op 10 en 16 april te vroeg voor Ronaldo. De vedette werd vervangen door Pizzi.

Nog voor rust kwam Portugal langszij via Danilo Pereira. De middenvelder wist meerdere verdedigers van Servië van zich af te houden en de bal vervolgens prachtig achter Marko Dmitrovic te krullen: 1-1. In de tweede helft vielen er geen doelpunten meer te noteren. Portugal staat nu met twee punten uit twee duels op de derde plek in Groep B. Servië staat met een punt uit een duel op de vierde plaats.