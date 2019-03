Barkley en Sterling schitteren bij nieuwe vijfklapper Engeland

Engeland heeft maandagavond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro in winst weten om te zetten. De formatie van Gareth Southgate kwam op achterstand, maar kon de schade nog voor rust herstellen. Na de thee liep Engeland uit naar een comfortabele 1-5 zege. Het is de tweede winstpartij van the Three Lions in korte tijd; vorige week werd Tsjechië van de mat getikt: 5-0.

Engeland was de EK-kwalificatiecampagne afgelopen vrijdag sterk begonnen met een klinkende zege, maar op bezoek bij Montenegro kreeg men al snel een tegentreffer om de oren. Na ruim een kwartier spelen frommelde Marko Vesovic zich door de makke defensie van Engeland, waarna de middenvelder op een fraaie wijze voor de openingstreffer zorgde: 1-0. Het antwoord van Engeland kwam echter snel.

Op het halfuur slingerde Ross Barkley de bal bij een vrije trap voor het doel. Michael Keane torende vervolgens boven iedereen uit en kopte krachtig raak: 1-1. Nog voor de pauze kwamen de manschappen van Southgate op voorsprong. Callum Hudson-Odoi dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen toe en schoot richting doel. Barkley reageerde alert bij de poging en tikte het leer vervolgens in het net: 1-2.

Barkley was op dreef maandagavond, want de middenvelder van Chelsea was ook verantwoordelijk voor de 1-3. Raheem Sterling brak aan de rechterkant door en kreeg de bal voor, waarna Barkley simpel kon binnenschieten. De aanvaller van Manchester City was twintig minuten voor tijd wederom belangrijk met een assist voor Harry Kane en verzorgde zelf het slotakkoord: 1-5. Engeland gaat nu fier aan kop in Groep A met zes punten uit twee duels.