Jong Ajax speelt spectaculair gelijk tegen hekkensluiter; ook PSV remiseert

Jong Ajax heeft maandagavond op spectaculaire wijze gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht, hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Michael Reiziger kwam twee keer op voorsprong tegen de Domstedelingen, maar kon de overwinning niet over de streep trekken. Jong PSV speelde tegelijkertijd met 0-0 gelijk tegen Jong AZ, terwijl Almere City FC te sterk bleek voor TOP Oss: 3-0.

Jong Ajax – Jong FC Utrecht 3-3

Na een minuut stilte vanwege de schietpartij in Utrecht vorige week vlogen de Amsterdammers uit de startblokken. Debutant Damjan Dostanic kon profiteren van goed voorbereidend werk van Vaclav Cerny en zette zijn ploeg al na vijf minuten op voorsprong. Even later was het Cerny zelf die het bezoek nog meer pijn deed door de 2-0 te maken. Na de thee deden de Domstedelingen via Mohamed Mallahi snel iets terug en even later stond het zelfs 2-2 na een goede kopbal van Junior van der Velden. Quinten Timber maakte namens Jong Ajax daarna de 3-2, maar de bezoekers pakten alsnog een punt dankzij Jonas Arweiler.

Jong AZ – Jong PSV 0-0

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Jong AZ een tegenvaller te verwerken, aangezien Henri Weigelt per brancard het veld moest verlaten. De verdediger werd vervangen door Justin de Haas. In het eerste bedrijf kregen beide ploegen enkele goede mogelijkheden om te scoren, maar de doelmannen hielden hun doel schoon. Jong AZ raakte in de tweede helft onder meer de lat, terwijl Matthias Verreth aan de andere kant van het veld verzuimde te scoren. Door de remise blijft Jong PSV op de vijfde plek steken in de Keuken Kampioen Divisie en behoudt FC Den Bosch plek vier.

Almere City FC – TOP Oss 3-0

Het duel, dat vrijdag bij een 0-0 tussenstand werd gestaakt, werd in minuut 28 hervat door doelman Ronald Koeman, zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal. De vervanger van de geblesseerde Nick Olij moest al snel een tegentreffer incasseren, aangezien Ilias Alhaft de sluitpost omspeelde en raak schoot: 1-0. Meteen na de rust stond het al 2-0. De verdediging van TOP Oss was niet alert en Stijn Meijer kon profiteren met een stift. Tien minuten voor tijd moest Damon Mirani van Almere City FC het veld met rood verlaten. Daarna had Huseyin Dogan de uitgelezen mogelijkheid op 2-1, maar hij miste de strafschop. Ricardo Kip verzorgde vervolgens het slotakkoord.