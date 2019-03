‘Recordtransfer kost Bayern München in totaal 160 miljoen euro’

Lucas Hernández gaat komende zomer Atlético Madrid verlaten voor Bayern München, zo meldden diverse media in een eerder stadium. Hoewel de transfer nog niet officieel is afgerond, kent France Football de details van de aanstaande overstap van de Franse verdediger. De complete deal gaat de Duitse grootmacht naar verluidt liefst 160 miljoen euro kosten.

Het Franse tijdschrift meldt dat de linksback annex centrumverdediger zijn handtekening al heeft gezet en vanaf 1 juli speler van Bayern München is. Hernández gaat de boeken in als de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, want Bayern maakt een bedrag van 80 tot 85 miljoen euro over aan Atlético Madrid. Zijn aankoopbedrag overstijgt die van Corentin Tolisso, die in 2017 voor 41,5 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon.

Volgens diverse media is een eerste betaling van veertig miljoen euro al voldaan. De verdediger tekent tot medio 2025 bij de huidige koploper van de Bundesliga. Hij gaat een jaarsalaris van bijna 13 miljoen euro bruto opstrijken. De clubleiding van Bayern zou de deal vorige week goedgekeurd hebben. Hernández wordt de tweede zomerse aankoop van de Duitse grootmacht, want eerder dit seizoen werd de komst van Benjamin Pavard al aangekondigd.

De 23-jarige Hernández kwam door een knieblessure sinds 9 februari niet meer in actie voor Atlético Madrid. De back moest vijf competitieduels en de dubbele ontmoeting met Juventus in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. AS meldt maandag dat trainer Diego Simeone de verdediger weer terug op het trainingsveld heeft kunnen verwelkomen. Hernández is weer aangesloten bij de groepstraining en lijkt op tijd fit te raken voor het slot van de competitie.