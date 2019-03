Turkije boekt klinkende zege en is goed op weg naar EK 2020

Turkije heeft ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd in winst omgezet. De ploeg van Senol Günes begon de campagne op weg naar het EK 2020 afgelopen vrijdag met een 0-2 zege op Albanië en ook maandagavond wisten de Turken te zegevieren. In eigen huis zette men Moldavië op overtuigende wijze opzij: 4-0.

Turkije had weinig te duchten van het bezoek en stond bij rust reeds op een 2-0 voorsprong. Hasan Ali Kaldirim tekende na ruim twintig minuten voor de openingstreffer na een omhaal van Hakan Calhanoglu. Cenk Tosun verdubbelde enige minuten later alweer de voordelige marge door een vlijmscherpe counter van Turkije goed af te ronden: 2-0.

Na de onderbreking hield Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev zijn ploeg in de wedstrijd door een strafschop van Burak Yilmaz te keren. In de corner die snel op de penalty volgde was de sluitpost echter kansloos op een poging van Tosun, die zijn tweede van de avond maakte. Kaan Ayhaan verzorgde het slotakkoord namens Turkije door de 4-0 binnen te koppen.

Door de overtuigende zege doet Turkije wederom goede zaken in Groep H. De formatie van Günes staat momenteel met zes punten uit twee duels bovenaan. Frankrijk en IJsland staan allebei nog op drie punten en spelen later op de maandagavond tegen elkaar. Ook groepsgenoten Andorra en Albanië, die de eerste wedstrijd allebei verloren, nemen het maandag tegen elkaar op.