Bruno Varela verrast door Ajax-trainingen: ‘Altijd nieuwe oefeningen’

Ajax slaagde er in januari in om Bruno Varela op huurbasis over te nemen van Benfica. De Portugese sluitpost geeft in gesprek met Ajax TV aan dat het voor hem wennen is in zijn eerste maanden in Amsterdam. De 24-jarige keeper kwam niet alleen terecht in een andere cultuur, ook moest hij zich aanpassen aan de speelstijl die bij Ajax wordt gehanteerd.

Ajax zocht een nieuwe keeper nadat Kostas Lamprou geen goede vervanger bleek voor André Onana, die in januari geblesseerd was. De doelman heeft in zijn eerste weken veel moeite gehad om zich aan te passen aan het niveau. “Altijd nieuwe oefeningen, met dynamiek en kwaliteit. Wij werken heel hard”, aldus de voormalig jeugdinternational. De werkwijze bij Ajax is anders dan Varela gewend was bij Benfica. “Bij Ajax willen ze altijd voetballen, hier worden geen ballen blind naar voren geschoten. Wij moeten altijd kort passen. De trainingen hier zijn niet lang, maar wel intensief."

In korte tijd heeft Varela een goede band opgebouwd met eerste doelman Onana. “Dat kan ik wel zeggen ja”, klinkt het. “Iedereen hielp mij toen ik hier kwam, maar André en ik spreken elkaar elke dag. Hij is natuurlijk ook keeper, maar wij zijn wat closer en ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn.” Ook de aanwezigheid van Lisandro Magallán maakten zijn eerste maanden in Nederland aangenaam. Varela in zijn eerste twee weken samen met de Argentijnse aankoop in een hotel. “Hij heeft ongeveer een maand in het hotel gezeten, net als ik. Toen ik kwam, bleef hij nog twee weken. En toen ging hij naar een huis. Het was leuker toen hij er was, omdat ik altijd gezelschap had en iemand om mee te praten. We maakten veel lol.”