Roda JC start onderzoek na ophangen pop en belagen familie MVV-speler

Supporters van Roda JC Kerkrade die zich zondag tijdens de Limburgse derby tegen MVV in het stadion hebben misdragen kunnen rekenen op een passende straf. Een woordvoerder van de club laat weten dat Roda een onderzoek is gestart naar fans die zondag een pop aan de tribune hingen met daarop de naam van MVV-speler Joeri Schroijen erop. De speler zou in de eerdere ontmoeting tussen beide clubs de woede fan de fans van Roda op de hals hebben gehaald door hen uit te dagen voor het uitvak nadat hij gescoord had.

Tijdens de wedstrijd werd ook een spandoek uitgeroeld met daarop een kwetsende tekst over Schroijen. Na afloop van het 2-2 gelijkspel zocht een aantal supporters van Roda JC op de tribune de confrontatie met de familie en vrienden van de buitenspeler, die in het verleden het shirt droeg van onder meer Fortuna Sittard en VVV-Venlo. Middels het bekijken van camerabeelden hoopt Roda JC erachter te komen welke fans zich hebben misdragen.

Eventuele boetes van de KNVB zullen op hen worden verhaald, zo schrijft De Limburger. Het is vooralsnog onduidelijk of de aanklager betaald voetbal de zaak gaat onderzoeken. In een reactie heeft de bond laten weten dat 'kwetsende spandoeken en opgehangen poppen uiteraard niet zijn toegestaan'. Schroijen nam op het veld sportieve revanche. Na een 2-0 achterstand was leverde hij met twee assists een grote bijdrage aan de 2-2 uitslag.