Fans FC Twente boos op Ajax: ‘Dat is natuurlijk totale waanzin’

FC Twente gaat momenteel fier aan kop in de Keuken Kampioen Divisie met elf punten voorsprong op naaste belager Sparta Rotterdam, waardoor promotie naar de Eredivisie lonkt. Mogelijk spelen de Tukkers op 19 april tegen Jong Ajax de kampioenswedstrijd. Fans van de koploper balen dat er zo weinig kaarten beschikbaar zijn gesteld voor het duel in Amsterdam.

Het duel tussen Jong Ajax en FC Twente wordt namelijk op De Toekomst afgewerkt, waardoor er slechts 185 kaarten voor de fans van de bezoekers beschikbaar zijn. Supportersvereniging Vak-P baalt stevig van de gang van zaken. “Iedereen heeft kunnen lezen dat Ajax standvastig blijft vasthouden aan sportpark De Toekomst om Twente te ontvangen”, begint men op Facebook.

De fans willen graag zien dat de wedstrijd gaat plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA, maar voorlopig is De Toekomst nog altijd het strijdtoneel. “Maar liefst 185 man zijn er die dag welkom van FC Twente. Bedenk dan ook nog eens dat (als we zo door gaan) we daar wellicht kampioen kunnen worden, dan is het organiseren van zo'n wedstrijd op een 'amateurcomplex' natuurlijk totale waanzin.”

“Wij hebben dan ook besloten dat we NIET in het uitvak zitten als deze wedstrijd op De Toekomst gespeeld gaat worden." Er wordt nu een zogenaamde 'homeless party' georganiseerd in Amsterdam als het duel wordt afgewerkt op Goede Vrijdag. Fans van de koploper kunnen daar dan samen alsnog een mogelijk kampioenschap vieren.

