Neymar sr. meldt onderhandelingen: ‘De kans daarop is niet zo groot’

Neymar wordt al maandenlang in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje, waar Real Madrid en Barcelona interesse zouden hebben in de aanvaller van Paris Saint-Germain. De vader van de Braziliaanse superster benadrukt in gesprek met UOL Esporte echter dat zijn zoon momenteel juist aan het praten is met PSG over een contractverlenging.

“Of hij PSG gaat verlaten? De kans daarop is niet zo groot, want hij heeft na dit seizoen nog drie jaar op zijn contract te gaan. We praten momenteel over een vernieuwing van de verbintenis”, zo laat Neymar senior weten. “Ik hoor verhalen dat Neymar altijd beschikbaar is op de transfermarkt en steeds wordt gelinkt aan grote clubs. Dat is een goed teken, want dan staat hij op het lijstje van grote namen.”

“Dit betekent echter niet dat hij naar een andere club gaat. Sinds zijn zeventiende wordt hij al met heel veel clubs in verband gebracht. Hij heeft in zijn leven twee transfers gehad, maar wel tien jaar aan speculaties. Het is niet waarschijnlijk dat hij gaat vertrekken. Het is zijn tweede jaar bij PSG, hij heeft nog drie te gaan. Het is mijn taak om voor hem te plannen.”

“Neymar heeft geen tijd gehad om te studeren voor dokter, advocaat of journalist. Hij is een voetballer. Onze taak is voor hem alles te regelen en plannen te maken. Als hij stopt, dan kan hij de rust opzoeken. We zijn blij met zijn carrière tot nu toe. Hij moet niet doen wat anderen vinden dat hij moet doen. Neymar is Neymar. Hij zal ook weer jonge spelers inspireren”, besluit de vader van de dribbelaar.