‘Juventus kan Ajax op fysiek gebied slopen, het is een goede loting’

Ajax verraste onlangs vriend en vijand door in de achtste finales van de Champions League af te rekenen met titelhouder Real Madrid. De Amsterdammers werden vervolgens in de kwartfinales van het miljardenbal aan Juventus gekoppeld en het zal een flinke klus worden om de halve finales te bereiken. Andrea Pirlo gaat ervan uit dat zijn oude club zich niet net zoals Real zal laten verrassen door Ajax.

“Europa is nu het doelwit van Juventus. Ze hebben hun mentaliteit veranderd. Cristiano Ronaldo besloot om op zijn 33e nog zijn hele leven te veranderen, dat betekent dat hij een grote motivatie had en het heeft hem niet veel tijd gekost om zich aan te passen”, vertelt de voormalige middenvelder in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“Er vindt altijd een keerpunt plaats in een seizoen, een perfecte wedstrijd die alles verandert”, verwijst hij naar het thuisduel met Atlético Madrid, dat door Juventus na de 2-0 nederlaag in Spanje met 3-0 werd gewonnen. “Als je sterk ben en een wedstrijd tot in de puntjes voorbereidt kan dat. Ze wisten hun complete mentaliteit te veranderen: Juventus was zichzelf niet in Madrid en ze hoefden alleen zichzelf te overtuigen.”

“Ik denk dat Juventus Ajax op fysiek gebied kan slopen, het is een goede loting. Ajax won van Real Madrid, maar Real speelde zeldzaam ongeorganiseerd. Dat zal Juve niet gebeuren. Juventus kan de Champions League winnen, mits ze niet in de dezelfde fouten vervallen die zij in Madrid maakten”, is Pirlo stellig. Ajax ontvangt La Vecchia Signora op 10 april in de Johan Cruijff ArenA, de return in Turijn staat zes dagen later op de agenda.