Sergio Agüero, al acht seizoenen de grote nachtmerrie van alle promovendi

Fulham is hard op weg om het meest desastreuze kalenderjaar in de clubgeschiedenis te realiseren: liefst elf van de twaalf officiële duels gingen verloren. De statistieken van de laatste 27 wedstrijden in alle competities zijn zelfs schrikbarend: 3 zeges, 3 remises en 21 nederlagen. Manchester City won daarentegen achttien van de laatste twintig duels: alleen Newcastle United (2-1) en Chelsea (0-0, EFL Cup) hielden in de reguliere speeltijd stand tegen het team van Josep Guardiola. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Craven Cottage, zaterdagmiddag om 13.30 uur.

O Fulham won niet één van de laatste dertien officiële wedstrijden tegen Manchester City in alle competities: drie remises en tien nederlagen. Elk van de laatste zeven duels ging verloren.

O Manchester City won elk van de laatste zes ontmoetingen met Fulham in de Premier League. Sinds een 2-2 remise, na 2-0 voor te hebben gestaan, in september 2011 scoorden the Citizens in deze duels negentien keer en kreeg men drie treffers tegen.

O Slechts één keer eerder verloor Fulham minimaal zeven wedstrijden tegen een specifieke opponent op het allerhoogste niveau. Dat waren de acht opeenvolgende nederlagen tegen Manchester United tussen 2005 en 2009.

O Manchester City vond sinds een doelpuntloos gelijkspel in maart 2004, 0-0, altijd het net tegen Fulham, in welke competitie dan ook: 51 doelpunten in 23 ontmoetingen.

O Na een serie van zes opeenvolgende Premier League-zeges in Londen, verloor Manchester City in december 2018 met 2-0 bij Chelsea. In december 2015 verloor men voor het laatst twee opeenvolgende duels in Londen: tegen Tottenham Hotspur en Arsenal.

O Fulham verloor liefst 25 van de laatste 26 Premier League-wedstrijden tegen een club uit de zogeheten big six. De enige wedstrijd waarin men een nederlaag vermeed, was in februari 2014: een 2-2 gelijkspel tegen Manchester United op Old Trafford.

O Fulham kreeg in elk van de laatste elf Premier League-duels minimaal twee doelpunten om de oren, een record in de Premier League. De laatste club die op het allerhoogste niveau in meer opeenvolgende duels meer dan één tegendoelpunt om de oren kreeg, was Newcastle United tussen mei en oktober 1977: veertien duels in de Premiership.

O Sergio Agüero was in zijn laatste vier basisplaatsen tegen Fulham in de Premier League bij zes doelpunten betrokken: twee assists, vier treffers. Drie van deze goals vonden op Craven Cottage plaats.

O Geen enkele voetballer van Fulham was sinds het debuut van Ryan Babel in de Premier League als Cottager bij meer doelpunten betrokken dan de Nederlander zelf: twee goals en twee assists.

O Sinds de start van 2011/12 was geen enkele voetballer bij meer Premier League-goals tegen promovendi betrokken dan Sergio Agüero (34): 28 goals en 6 assists.