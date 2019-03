PSV meldt ‘baanbrekende deal’: ‘Dit is een wereldwijde primeur’

ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten verbinden zich onder de naam 'Metropoolregio Brainport Eindhoven' als premium partner aan PSV, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De bedrijven zullen onder de vlag van Brainport Eindhoven de nieuwe belangrijkste commerciële partner van de club worden. De naam 'Metropoolregio Brainport Eindhoven' zal de komende jaren op de voorkant van het shirt staan.

Huidig hoofdsponsor Energiedirect.nl volgde Philips in 2016 op en stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdgeldschieter. Het energiebedrijf is nog minimaal twee jaar een grote sponsor; de naam gaat op de achterkant van het shirt van de Eindhovenaren staan. Algemeen directeur Toon Gerbrands is verheugd met de nieuwe deal, die relatief snel tot stand is gekomen.

"We moesten het hoofdsponsorschap veel innovatiever gaan benaderen. Het moest een langere samenwerking worden en de waarde van het shirt moest omhoog. Dit is een wereldwijde primeur”, zegt Gerbrands maandag op de persconferentie. Het Eindhovens Dagblad meldde maandagochtend al dat de overeenkomst 'meerdere miljoenen per jaar' zal opleveren en zelfs 'substantieel meer dan nu'.

Volgens Voetbal International ligt de som dat PSV per jaar ontvangt hoger dan de circa zes miljoenen die de huidige deal met Energiedirect.nl oplevert. "Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio”, aldus Gerbrands op de clubsite.

John Jorritsma, voorzitter van stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven, is trots. “PSV is een club van iedereen, nationaal en internationaal vermaard. In Brainport Eindhoven werkt het bedrijfsleven uit de hele regio nauw samen met kennisinstellingen en de overheid. Die samenwerking brengt banen en welvaart voor iedereen in de regio. Zorgt ervoor dat iedereen in de regio profiteert. Samenwerken met PSV is daarom een logische en slimme stap.”

“Er zit geen looptijd op dit sponsorcontract”, aldus commercieel directeur Frans Janssen maandag. “Er zullen partners bijkomen en af en toe misschien afvallen. In goede tijden versterken we elkaar in deze regio, in slechte tijden helpen we elkaar. Onder de vlag van Brainport Eindhoven creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.”