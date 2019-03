‘Cardiff City wil niet betalen en vindt transferdeal Sala niet rechtsgeldig’

Cardiff City weigert vooralsnog over de brug te komen met de transfersom voor Emiliano Sala. De Argentijnse spits overleed in januari bij een vliegtuigcrash, nadat de aankoop van circa zeventien miljoen euro afscheid had genomen van zijn oude club FC Nantes. De Fransen eisen geld van Cardiff City, maar volgens diverse Engelse media probeert de club een uitweg te vinden.

Onder meer Sky Sports en The Telegraph stellen dat Cardiff City aan de FIFA gaat pleiten dat het contract niet officieel rechtsgeldig is. Nantes heeft bij de wereldvoetbalbond geklaagd dat Cardiff City nog steeds niet de eerste miljoenen van de deal heeft overgemaakt. Laatstgenoemde club heeft tot 3 april om met een officiële reactie te komen.

Cardiff City zou pleiten dat het getekende contract niet rechtsgeldig was. Er lag wel een deal met Sala op tafel, maar deze werd afgekeurd door de Premier League, omdat de afspraak aangaande het tekengeld voor Sala niet in lijn was met de regels van de competitie is. Er zou vervolgens een nieuw contract worden opgesteld, maar deze is vanwege het tragische ongeval nooit ondertekend door Sala.

De moeder van Sala is inmiddels klaar met het gesteggel en heeft onlangs in een interview Cardiff City opgeroepen om Nantes alsnog te betalen. “Emiliano heeft voor het oog van iedereen getekend, dus ze zullen moeten betalen", zei Mercedes Taffarel in gesprek met L'Équipe. "Of dit respectloos is richting mij familie? Ja, dat denk ik wel. Zijn handtekening kan niet worden uitgegumd."