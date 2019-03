Marokko neemt afscheid van Mark Wotte: ‘Ik wil iedereen bedanken’

Mark Wotte is niet langer de bondscoach van Jong Marokko, zo laat de voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land maandag weten via de officiële kanalen. Wotte greep zondag ondanks een 1-0 overwinning op DR Congo naast kwalificatie voor het Afrikaanse jeugdkampioenschap en verspeelde daarmee meteen de kans op een ticket voor de Olympische Spelen van 2020.

Jong Marokko verloor afgelopen week de eerste wedstrijd met 2-0 van Congo, waardoor de 1-0 zege in de return niet genoeg was voor een ticket voor het jeugdtoernooi. Doordat kwalificatie voor de Olympische Spelen, het ‘hoofddoel’ in zijn contract met de Marokkaanse voetbalbond, daardoor uit zicht is verdwenen is nu besloten om de samenwerking stop te zetten.

Wotte was sinds de zomer van 2017 werkzaam in Marokko en neemt via een korte verklaring op social media afscheid van zijn werkgever: “Vandaag is mijn dienstverband bij de Marokkaanse voetbalbond tot een einde gekomen, zoals contractueel is afgesproken nadat het Olympische project gisteren helaas werd beëindigd. Ik wil al mijn collega’s en stafleden bedanken voor het geweldige werk dat zij hebben verzet om het Marokkaanse voetbal te verbeteren”, schrijft hij. Wotte was in het verleden trainer van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht, Southampton en Jong Oranje.