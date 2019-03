Steun voor verguisde Morata: ‘Zijn beste wedstrijd voor Spanje tot nu toe’

Spanje opende de EK-kwalificatiecyclus zaterdagavond met een moeizame 2-1 overwinning op Noorwegen. Een benutte strafschop van Sergio Ramos bezorgde de Spanjaarden uiteindelijk de zege in Valencia. Na afloop was er veel kritiek op Álvaro Morata, maar bondscoach Luis Enrique neemt het in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Malta op voor de spits van Atlético Madrid.

“Ik zie dat hij veel beter is dan dat hij bij Chelsea was. Hij was bij ons altijd al goed, maar ik vind hem nu beslissender. Aan het einde van de wedstrijd hield hij bijvoorbeeld goed de bal vast, dat deed hij met vertrouwen”, zo tekent Marca op uit de mond van Luis Enrique. “Hij heeft veel kansen gekregen en stond telkens op de goede plaats. Alleen had hij geen geluk in de afronding, maar ik vond dat Morata een uitstekende wedstrijd speelde. Zijn beste voor de Spaanse nationale ploeg tot nu toe, in mijn ogen.”

“We speelden een complete wedstrijd, waarin we veel kansen creëerden. Ik vond dat we tegen Noorwegen domineerden, terwijl zij vooral vanuit de omschakeling gevaarlijk probeerden te worden”, vervolgt de Spaanse keuzeheer. “We wisten dat het een dergelijke wedstrijd zou worden, maar ik ben heel blij met het spel van mijn ploeg. Als we vijftig procent van onze kansen hadden afgemaakt, hadden we nu gesproken over een fantastisch resultaat.”

“Maar zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. We kunnen ons nog verder verbeteren en dat moet de spelers vertrouwen geven”, stelt Luis Enrique, die zich verder nog lovend uitlaat over Jesús Navas. “Het is belangrijk om een brede selectie te hebben en ik vond dat Navas een spectaculair niveau haalde. Hij heeft geen enkele fout gemaakt, was zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht sterk en toonde zich enorm geconcentreerd.”