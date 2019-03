Mourinho voorspelt uitschakeling Ajax en loopt vooruit op finale

José Mourinho verwacht dat de kwartfinales het eindstation zullen vormen voor Ajax in de Champions League. De Amsterdammers zijn in de komende ronde gekoppeld aan Juventus: op woensdag 10 en dinsdag 16 april staan beide ploegen tegenover elkaar. Mourinho denkt dat Juventus niet alleen zal doorstoten, maar op 1 juni ook in de finale zal staan in het Wanda Metropolitano in Madrid.

Eerder voorspelde Mourinho al dat Ajax in de achtste finale uitgeschakeld zou worden door Real Madrid: na de 1-2 nederlaag in Amsterdam schatte hij de kans op 'een procent' dat de ploeg van Erik ten Hag zou doorbekeren. Hij gaf na afloop toe verbaasd te zijn over de comeback, maar ziet Ajax niet opnieuw stunten. Als de Portugees door Calciomercato wordt gevraagd naar de favorieten om de finale te bereiken, noemt hij Juventus en Barcelona.

Het schema schrijft voor dat die twee clubs elkaar in de eindstrijd kunnen treffen. "Iedereen heeft het dan over Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar ik spreek liever over Juventus en Barcelona. Het is wel een grote bonus om zulke spelers in je ploeg te hebben. Ajax, FC Porto en de Engelse ploegen zijn ook goed, maar hebben minder ervaring." Mourinho was zondagavond bovendien als analist te gast bij beIN Sports en ging in op zijn manier van coachen.

"Ik heb overal prijzen gewonnen. Sommige trainers verkopen het idee van een voetbalfilosofie, maar die filosofie kun je pas verkopen nadat je wint. Als je niets wint, wat is dan het punt ervan?", vroeg Mourinho zich openlijk af. "Als je team heel goed speelt, dan wint het. Ik houd niet zo van die tegenstellingen die we tegenkomen in de voetballerij." De Engelse media interpreteren zijn uitspraken als een verkapte sneer richting trainers Jürgen Klopp van Liverpool en Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur.