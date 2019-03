Benfica wil clausule verhogen naar 200 miljoen

Na het ontslag van Christian Panucci gaat de voetbalbond van Albanië andermaal voor een Italiaanse bondscoach. Luigi Di Canio is na het afzeggen van Edoardo Reja de favoriet om de nieuwe keuzeheer te worden. (Sportitalia)

Luís Filipe Vieira, voorzitter van Benfica, wil de afkoopclausule in het contract van de begeerde aanvaller verhogen naar tweehonderd miljoen euro.

Raphaël Varane is ongelukkig bij Real Madrid en zint op een zomers vertrek. Juventus wil gebruik maken van die vertrekwens en gaat een poging wagen om de Fransman aan het einde van dit seizoen binnen te halen. (Corriere dello Sport)