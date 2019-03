‘Delegaties Ajax en Barcelona praten vandaag en morgen in Hotel Okura’

Een delegatie van Barcelona, onder aanvoering van voorzitter Josep Maria Bartomeu en algemeen directeur Òscar Grau, is maandag en dinsdag in Amsterdam. Dit in verband met algemene vergaderingen van de European Club Association (ECA), het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt, in het Hotel Okura. Mundo Deportivo verzekert dat de twee sportbestuurders tijdens hun verblijf in Amsterdam ook andere intenties hebben.

Volgens de maandageditie van de Spaanse sportkrant zullen Bartomeu en Grau maandag en dinsdag ook met de collega’s van Ajax, algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelerszaken Marc Overmars, om de tafel gaan om de interesse in Matthijs de Ligt verder te concretiseren. De vier ontmoetten elkaar in januari al, toen ook sportief bestuurder Pep Segura van de partij was, om de transfer van Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro af te ronden.

Bartomeu en Grau zullen niet de enige bestuursleden zijn die Van der Sar en Overmars om een andere reden graag de hand willen schudden. De ECA vertegenwoordigt 232 clubs uit de meer dan 50 bij de UEFA aangesloten landen. In het Hotel Okura zullen derhalve ook delegaties van Manchester City, Juventus en Paris Saint-Germain aanwezig zijn. Mundo Deportivo wijst er echter op dat De Ligt ook graag in het Camp Nou wil spelen en dat de relatie tussen Ajax en Barcelona voortreffelijk is.

De voorbije weken doen tal van beoogde transfersommen voor De Ligt de ronde, variërend van zestig tot zeventig miljoen euro. Volgens de maandageditie van Sport zou Ajax bereid zijn om Jean-Clair Todibo als wisselgeld in de deal te betrekken. De negentienjarige Fransman werd in januari door Barcelona voor een miljoen euro van Toulouse overgenomen en ondertekende een contract tot medio 2023.