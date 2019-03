Willem van Hanegem: ‘Dat lijkt mij een prima keuze voor Matthijs de Ligt’

Willem van Hanegem betreurt de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-3) in de EK-kwalificatie. De oud-international zet daags na de misstap van Oranje vraagtekens bij de tactische kwaliteiten van Matthijs de Ligt en snapt niet waarom Duitsland in de eerste helft voor grote problemen bij Oranje zorgde. “Oké, ze speelden met drie man voorin en één van die gasten, Leon Goretzka van Bayern München, liet zich dan heel ver uitzakken.”

“Vervolgens waren de twee overgebleven spitsen Leroy Sané en Serge Gnabry voortdurend in beweging en doken hun middenvelders de diepte in. Onze zo geroemde centrumverdedigers Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk wisten niet of ze moest doordekken. Soms zag ik De Ligt zelfs helemaal op de positie van linkerspits doordekken”, analyseert Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“En dan stond Frenkie de Jong centraal achterin één op één tegen Sané. En het stapje voor buitenspel, dat ontbrak te vaak. Kijk alleen maar naar Van Dijk bij de goal van Gnabry.” Dat het niet liep voor de pauze had volgens Van Hanegem vooral met communiceren te maken. “Je moet voortdurend met elkaar bezig zijn om dergelijke zaken op te lossen. Ik lees dat Juventus een serieuze kandidaat is om De Ligt op te halen in Amsterdam. En dat lijkt mij een prima keuze.”

“Hij wint veel door zijn sterke fysiek en onverschrokkenheid. Dat is prima, zo maakte hij ook de 1-2 door met ziel en zaligheid erin te vliegen. Maar puur op tactisch gebied kan hij nog behoorlijke stappen zetten”, oordeelt Van Hanegem. “En daar zijn ze bij Juventus meesters in.”