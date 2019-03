‘Ajax wil Jean-Clair Todibo als wisselgeld in ’operación Matthijs de Ligt‘’

‘Todibo en la operación De Ligt’, zo valt er maandag op de voorpagina van Sport te lezen. Volgens de grootste sportkrant van Catalonië is Barcelona van zins om Jean-Clair Todibo in de onderhandelingen met Ajax over Matthijs de Ligt in te zetten als wisselgeld. De interesse vanuit Amsterdam in de jonge verdediger uit Frankrijk zou bovendien wederzijds zijn.

Barcelona is erop uit om de vraagprijs van Ajax voor De Ligt aanzienlijk te reduceren. De voorbije dagen passeerden al berichten met biedingen van zestig tot zeventig miljoen euro op de negentienjarige verdediger annex aanvoerder van Ajax de revue. Een dergelijk bedrag kan de koploper van LaLiga overigens alleen ophoesten als men komende zomer enkele uitgaande transfers realiseert, daar het transferbudget voor 2019/20 volledig aan de komst van Frenkie de Jong is opgegaan. Het inzetten van Todibo is dan ook een alternatief.

De negentienjarige Todibo, die centraal achterin én als defensieve middenvelder kan spelen, brak tussen augustus en oktober door in het eerste van Toulouse en maakte in november zijn debuut voor Frankrijk Onder-20. Hij weigerde zijn aflopende verbintenis te verlengen en dat zorgde ervoor dat hij sinds 3 november geen wedstrijd meer voor de club speelde. Begin januari maakte Barcelona zijn zomerse komst officieel, maar op de laatste transferdag werd toch besloten om Todibo direct aan te trekken.

Ofschoon Todibo zich tot medio 2023 aan Barcelona verbond, is het derhalve de vraag of hij ooit een officieel duel in het eerste zal spelen. Sport. Barcelona wil daarnaast met de aftocht van bijvoorbeeld Denis Suárez en Malcom een deel van de transfersom van De Ligt financieren. De optie tot koop in het huurcontract van Jeison Murillo zal zeer waarschijnlijk niet worden gelicht, terwijl de aflopende samenwerking met Thomas Vermaelen niet zal worden verlengd.