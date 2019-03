PSV nadert drie jaar na dato wederom ‘baanbrekende miljoenendeal’

PSV nadert een baanbrekende sponsordeal met een aantal grote bedrijven, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandag. De bedoeling is volgens het regionale dagblad dat Brainport Eindhoven of een daaraan gelieerde naam de komende jaren op de voorkant van het shirt verschijnt. Huidig hoofdsponsor Energiedirect.nl volgde Philips in 2016 op en stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdgeldschieter van de Eindhovenaren.

PSV is naar verluidt ‘in vergaande onderhandelingen’ met de grootste bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant om onder de vlag van Brainport Eindhoven de nieuwe belangrijkste commerciële partner van de club te worden. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat de eventuele deal ‘meerdere miljoenen per jaar’ opleveren en zelfs ‘substantieel meer dan nu’.

Onder meer chipmachinefabrikant ASML en metaalconcern VDL zijn betrokken bij de besprekingen. PSV wil via het merk ‘Brainport’ grote bedrijven als nieuwe sponsoren strikken en het marketing-potentieel voor de club nog beter benutten dan nu. Het idee achter ‘Brainport’ is dat technologiebedrijven op deze manier ‘boodschappen kunnen uitdragen en netwerken’, zonder dat hun naam direct op het tenue komt te staan en supporters van andere clubs om die reden per se niet hun product willen kopen. Het uitdragen van Brainport Eindhoven en alle innovaties, kansen en ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant is belangrijker dan het verder vergroten van de eigen naamsbekendheid.

Drie jaar geleden kwam via een partnerfonds al dertig miljoen euro, in de vorm van een lening, ter beschikking van PSV om strategische investeringen te kunnen financieren. Daarmee werd het trainingscomplex De Herdgang verbouwd. Huidig hoofdsponsor Energiedirect.nl blijft nog minimaal twee jaar een grote sponsor en komt op de achterkant van het PSV-shirt te staan.