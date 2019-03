Denzel Dumfries: ‘We gaan voor niks anders naar Ajax dan te winnen’

Denzel Dumfries mocht bij het Nederlands elftal deze interlandperiode beide duels in de basis beginnen. De rechtsback van PSV kreeg van Voetbalzone respectievelijk een zeven tegen Wit-Rusland en een vijf tegen Duitsland toebedeeld voor zijn optredens in Oranje. Na de verloren ontmoeting met onze oosterburen in de Johan Cruijff ArenA zondagavond (2-3) verscheen hij voor de camera bij verslaggever Justus Dingemanse en blikte ook alvast vooruit op de Eredivisietopper van komend weekend tussen Ajax en PSV.

