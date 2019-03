Matthijs de Ligt: ‘Ik heb Atlético Madrid maar even ontvolgd op Instagram’

Het Nederlands elftal verloor in eigen huis met 2-3 van de Duitsers door een late tegentreffer. Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk waren in de eerste helft niet het stabiele duo waar ze om bekend staan en eerstgenoemde gaf na de interland tekst en uitleg voor de camera van Voetbalzone, en blikte ook alvast vooruit op de topper in de Eredivisie tussen Ajax en PSV.

