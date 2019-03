De Jong: ‘In het veld voelde je ook wel dat Duitsland veel sterker was’

Oranje is er zondagavond niet in geslaagd om de 4-0 overwinning op Wit-Rusland in de EK-kwalificatie een goed vervolg te geven tegen Duitsland. In de Johan Cruijff ArenA toonde Nederland veerkracht door na een 0-2 achterstand terug te komen tot 2-2, maar in de slotfase ging het alsnog mis. Door een laat doelpunt van Nico Schulz gingen de drie punten mee naar Duitsland. Frenkie de Jong was na afloop zeer teleurgesteld in het resultaat.

Het werd een wedstrijd met twee gezichten. Voor rust had Oranje weinig in te brengen en mocht het blij zijn dat het niet met een nog grotere achterstand richting de kleedkamer ging. Na de thee kwam het team van bondscoach Ronald Koeman terug tot 2-2 door goals van Matthijs de Ligt en Memphis Depay. "We hadden geloof in de zege”, zei de Ajax-middenvelder na afloop bij de NOS.

De Jong zag waardoor Oranje in de eerste helft niet in de wedstrijd kwam. “De eerste helft was het grote probleem dat steeds Leroy Sané, Serge Gnabry of Leon Goretzka vrijkwam en de tijd had om open te draaien”, legde hij uit. “In het veld voelde je ook wel dat Duitsland veel sterker was. Al maakten wij ze ook sterker. En dan zie je natuurlijk dat ze een goed team hebben.”

Oranje kwam na rust sterk uit de startblokken. “De vroege goal van Matthijs helpt natuurlijk, zeker met het publiek dat er vervolgens achter gaat staan. Ik had ook het geloof dat we terug konden komen, ondanks die eerste helft. In de uitwedstrijd konden we ook terugkomen. ‘Nu gaan we er over heen dan makken we de 3-2’, dacht ik. De vorige keer tegen Duitsland zat het ons mee, nu zat het hun mee. In de uitwedstrijd moeten we maar revanche nemen.”