‘Misschien hadden we toch angst om Duitsland aan te pakken’

Matthijs de Ligt was zondagavond met zijn eerste interlanddoelpunt belangrijk voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland, maar de verdediger stapte uiteindelijk toch teleurgesteld van het veld. Duitsland won de burenruzie in de Johan Cruijff ArenA door een doelpunt van Nico Schulz in de laatste minuut van de officiële speeltijd immers met 2-3.

"De klap is heel zwaar", reageert De Ligt na afloop voor de camera van de NOS. Oranje keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Leroy Sané en Serge Gnabry. "De eerste helft was niet goed van onze kant. Het druk zetten was niet goed, daardoor kregen zij heel veel ruimte. Duitsland heeft heel vaardige spelers, met jongens als Sané, Gnabry, Goretzka en Kroos."

"Misschien hadden we toch een bepaalde angst, angst om Duitsland aan te pakken", vevolgt de negentienjarige stopper, die kort na rust met het hoofd de aansluitingstreffer verzorgde. Memphis Depay tekende rond het uur voor de 2-2, alvorens Schulz in de absolute slotfase de eindstand bepaalde. De Ligt stelt dat Nederland te laat begon met voetballen. "We stonden toch met 0-2 achter, dus dan moet je wat. We gingen vrijuit spelen, wonnen de duels en zetten goed druk. Duitsland werd gedwongen tot het spelen van lange ballen, toen was het voor Virgil van Dijk en mij gemakkelijker om de duels te winnen. We lieten zien dat we een goede ploeg zijn, maar wel een helft te laat."

Genoegen nemen met een puntendeling leek voor Oranje geen optie, gezien het aanvallende spel in de laatste minuten. "Dat is misschien toch de Nederlandse mentaliteit, om ook die 3-2 te willen maken. Je kunt namelijk twee dingen doen. Óf je houdt druk vooruit, wat heel goed ging. Óf je plooit terug, maar dan weet je dat je er niet goed meer uit komt. We deden dat eerste. Dan moet je wel geconcentreerd blijven, en daar ontbrak het op het einde aan", baalt De Ligt.