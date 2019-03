Noord-Ierland ongeslagen aan kop boven Oranje en Duitsland

Noord-Ierland is de nieuwe koploper in groep C van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Michael O’Neill was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Wit-Rusland. Met zes punten uit twee wedstrijden heeft het kleine voetballand uitzicht op kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Vlak voor tijd tekende Josh Magennis voor het winnende doelpunt.

Na de nederlaag tegen het Nederlands elftal ging Wit-Rusland tegen Noord-Ierland voor de eerste punten dit EK-kwalificatietoernooi. De thuisploeg had na de 2-0 overwinning op Estland al drie punten op zak en kon met een zege een enorme tik uitdelen aan de Wit-Russen op weg naar EURO 2020. Noord-Ierland kwam na een half uur spelen op voorsprong. Op aangeven van Steven Davis wist Leicester City-verdediger Johnny Evans met het hoofd de 1-0 te maken.

Een paar minuten later deed Wit-Rusland iets terug. De bezoekers braken uit over de rechterflank, waarna de bal via Alexander Hleb aan de linkerkant terechtkwam bij Igor Stasevich. Laatstgenoemde kapte naar binnen en haalde uit. Zijn inzet werd van richting veranderd, waardoor doelman Bailey Peacock-Farrell kansloos was. Door zijn goal hadden de bezoekers lange tijd uitzicht op een gelijkspel, maar het was Noord-Ierland dat de drie punten in eigen huis zou houden.

In de slotfase van het duel gingen de Noord-Ieren hard op zoek naar de overwinning. Na 86 minuten spelen kwam de bal op de rechterflank bij Middlesbrough-verdediger Paddy McNair, die een uitstekende voorzet in huis had en Magennis bediende. De aanvaller van Bolton Wanderers schoot van dichtbij raak. Door de overwinning komt Noord-Ierland op zes punten en gaat het aan kop in groep C.