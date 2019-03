Hazard bekroont honderdste interland met doelpunt en overwinning

België heeft ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Na de 3-1 overwinning op Rusland eerder deze week, was de ploeg van bondscoach Roberto Martinez zondagavond veel te sterk voor Cyprus en won het met 0-2. Eden Hazard bekroonde zijn honderdste interland met een doelpunt. De Rode Duivels gaan na twee duels ongeslagen aan kop in groep I.

België was heer en meester tegen het nietige Cyprus, dat al na tien minuten een tegendoelpunt kreeg te incasseren. Het was jubilaris Hazard die de bezoekers op voorsprong schoot. Na een diepe pass wist Michy Batshuayi te controleren, waarna de bal met enig geluk voor de voeten van Hazard kwam. De aanvoerder bedacht zich geen moment en schoot onhoudbaar binnen. Acht minuten later was het opnieuw raak voor onze zuiderburen. Thorgan Hazard stuurde Batshuayi de diepte in en de spits liet doelman Urko Pardo kansloos: 2-0.

Het team van Martinez hoefde niet voluit te gaan tegen het zwakke Cyprus, dat het Thibaut Courtois nauwelijks moeilijk wist te maken. België controleerde de wedstrijd en het was wachten op een derde treffer. Ondanks het grote krachtsverschil waren er nauwelijks grote kansen te noteren. Youri Tielemans probeerde het na rust met een afstandschot, maar hij zag zijn uithaal naast gaan.

In het restant van de wedstrijd leken de Belgen het wel te geloven en speelden de bezoekers er met de handrem op. België liet Cyprus voetballen en daardoor moest Courtois een aantal keer reddend in actie komen. De sluitpost van Real Madrid bleek echter niet te passeren en hield in het shirt van de Rode Duivels voor de 35ste keer zijn doel schoon.