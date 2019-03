Lage cijfers voor zwakste schakels van Oranje tegen Duitsland

Het Nederlands elftal heeft een nederlaag tegen Duitsland toch niet kunnen afwenden in de tweede EK-kwalificatiewedstrijd. De ploeg van Ronald Koeman poetste in de Johan Cruijff ArenA een 0-2 achterstand weg, maar verloor door een laat doelpunt toch met 2-3. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft speelden met een rapportcijfer.



Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 7

Dat Oranje überhaupt nog mocht hopen op een comeback, was te danken aan de keeper. Met uitstekende reddingen op pogingen van onder meer Gnabry en Sané voorkwam hij voor rust een nog grotere achterstand.

Denzel Dumfries: 5

Had het moeilijk aan de rechterflank, mede doordat Babel de opkomende Schulz vrijliet. Dat probleem manifesteerde zich bij het openingsdoelpunt van de Duitsers, toen Schulz de rechtsback te snel af was en de assist op Sané leverde.

Virgil van Dijk: 4,5

Oogde achterin wat rustiger dan De Ligt, maar maakte eveneens belangrijke fouten. Bij de 0-2 liet hij Gnabry uit zijn rug ontsnappen en kon hij niet voorkomen dat de aanvaller van Bayern München de bal op geweldige wijze in de kruising kreeg. En waar was de aanvoerder bij de late 2-3?

Matthijs de Ligt: 4,5

De man die de 1-2 voor zijn rekening nam, speelde geen sterke wedstrijd en dat was al duidelijk bij de 0-1: hij gleed ongelukkig weg en schatte de situatie sowieso verkeerd in. De Ajacied werd in de eerste helft tureluurs gedraaid door de watervlugge Sané; het ging voortdurend mis in de dekking.

Daley Blind: 5,5

Bij de Oranje-verdedigers lukte in de eerste helft misschien nog wel het meest bij Blind, al zegt dat wellicht meer over zijn collega’s dan over het optreden van de linksback.

Georginio Wijnaldum: 7

Na de aansluitingstreffer ging de basisklant van Liverpool met aanzienlijk meer vertrouwen spelen en lukte er veel. In de eerste helft speelde hij nog vrij onzichtbaar, maar was de inzet van Wijnaldum ook al duidelijk.

Marten de Roon: 5,5

Werd opgesteld om gaten dicht te lopen, maar zorgde met verkeerde keuzes juist voor veel ruimte voor de Duitsers in de eerste helft. Het lukte hem niet om op cruciale momenten als stofzuiger op te treden. Na de rust zat hij veel dichter op zijn mannen en was hij een stuk nuttiger.

Frenkie de Jong: 7,5

Begon goed aan de wedstrijd met een perfecte tackle op Kimmich, waarmee hij zijn eigen balverlies herstelde. Verder leek het niet de avond van De Jong te worden: zijn rol als soort derde centrumverdediger bleek niet voldoende om de gatenkaas te dichten. Na de rust herpakte De Jong zich echter compleet en maakte hij indruk met zijn goede onderscheppingen en bijdrages aan de opbouw.

Quincy Promes: 5

Met prima voorbereidend werk bracht Promes zijn ploeggenoot Babel voor rust tot tweemaal toe in stelling om te scoren, maar dat lukte de aanvaller van Fulham niet. Het waren voor Promes zijn twee beste momenten in een verder weinig indrukwekkende wedstrijd.

Memphis Depay: 9

Voor de zoveelste keer blonk Depay uit in het shirt van Oranje. Niet alleen met zijn assist en doelpunt, maar ook in de lastige openingsfase waarin hij als een van de weinige Oranje-internationals wél met vertrouwen speelde. Niet alles lukte toen, maar daar liet hij zich nooit door ontmoedigen.

Ryan Babel: 4

Donderdag nog een van de uitblinkers aan de zijde van Oranje, maar ditmaal lukte er niet veel bij de aanvaller. Hij miste grote kansen in de eerste helft, die de thuisploeg terug in de wedstrijd hadden kunnen brengen. Het was niet verrassend dat hij in de rust werd gewisseld voor Bergwijn.

Steven Bergwijn: 6

Behoorde tot de zwakkere schakels in de wedstrijd tegen Wit-Rusland, maar leek vastberaden om zijn invalbeurt aan te grijpen om het beter te doen. Hij durfde meters te maken met de bal en koos vervolgens voor goede opties, al kwam hij niet vaak in het stuk voor.

Cijfers Duitsland

Manuel Neuer: 7

Keepte een prima wedstrijd en liet zich vooral gelden in het eerste bedrijf, toen hij Babel tweemaal het scoren belette.

Niklas Süle: 5,5

Süle liet zich doldraaien door Depay bij de 2-2 en had daarvoor al een paar slordige momenten, al was hij in de lucht een belangrijke factor voor de ploeg van Joachim Löw.

Matthias Ginter: 6

In de tweede minuut stoomde Ginter al meteen gevaarlijk op en daarmee leek de toon gezet. Op een heel memorabele wedstrijd kan hij echter niet terugkijken; ook bij Ginter slopen de slordigheden erin naarmate het duel vorderde.

Antonio Rüdiger: 6

In de eerste helft nog een rustige factor achterin achterin bij Duitsland, die gevaar onderschepte met het hoofd en met goede tackles. Met een lange bal bereidde hij zelfs de 0-2 voor. Maar in de tweede helft, toen Oranje meer druk ging zetten, kwamen de kwetsbaarheden aan het licht bij de mandekker van Chelsea.

Thilo Kehrer: 4

In defensief opzicht een onzekere factor bij Duitsland, met verkeerde keuzes in de dekking en positionering. Kehrer liet zich aftroeven door De Ligt bij de 1-2 en dat was zeker niet het enige moment waar hij vannacht nog weleens over zal nadenken.

Toni Kroos: 7

Veel werd vorige maand geschreven over hoe het middenveld van Real Madrid in zijn hemd werd gezet door De Jong; ditmaal had Kroos in ieder geval in de eerste helft de overhand. De ervaren kracht was nagenoeg foutloos in de passing: 42 van de 43 kwamen er aan..

Leon Goretzka: 7

Kreeg ietwat verrassend een basisplaats van bondscoach Löw, in een soort hybride rol tussen de nummers 8 en 10. Die vulde Goretzka met verve in en dat was niet los te zien van de dominantie op het middenveld die de bezoekers voor rust hadden.

Joshua Kimmich: 7,5

Het leek vandaag allemaal heel makkelijk te gaan bij Kimmich, zowel in balbezit als zonder de bal. Met goede loopacties bezorgde hij Kroos de ruimte om zich te ontplooien; samen domineerden ze op het middenveld in de eerste helft. Dacht voortdurend vooruit en was daarmee een plaag voor Oranje.

Nico Schulz: 8,5

De grote verlosser van Duitsland met een uitstekend doelpunt in de slotminuut. Ook voorafgaand aan de 0-1 was hij erg belangrijk, met een sterke actie aan de linkerflank en dito assist op Sané.

Serge Gnabry: 8

Een van de groter sterren van het eerste bedrijf, op wie Oranje maar geen grip kreeg. Hij zwierf rond en zette constant druk op de Oranje-internationals. Met zijn snelheid was hij samen met Sané de nachtmerrie van De Ligt en Van Dijk, voor rust.

Leroy Sané: 8

De eerste helft was een masterclass van Sané, die de centrumverdedigers van Oranje samen met Gnabry vernederde. In het tweede bedrijf kwam de ster van Manchester City een stuk minder in het spel voor.