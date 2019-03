Dapper Oranje verliest van Duitsland na dramatische slotfase

Het Nederlands elftal heeft het EK-kwalificatieduel met Duitsland zondagavond in de Johan Cruijff ArenA op zeer ongelukkige wijze verloren. Oranje keek na een zwakke eerste helft bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar wist de stand in een indrukwekkende tweede helft toch nog gelijk te trekken. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman leek vervolgens met een puntendeling van het veld te stappen, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd ging het door een doelpunt van Nico Schulz toch nog mis voor Oranje: 2-3.

Koeman voerde één wijziging door in zijn basiself ten opzichte van de met 4-0 gewonnen wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Wit-Rusland: Quincy Promes begon voorin in plaats van Steven Bergwijn. Bij Duitsland ontbrak Marco Reus in de basis vanwege een lichte bovenbeenblessure, maar die Mannschaft werd bij afwezigheid van zijn sterspeler op sleeptouw genomen door Leroy Sané. De jonge dribbelaar van Manchester City stond al vroeg in de wedstrijd aan de basis van een goede kans voor Serge Gnabry, die op de vuisten van Jasper Cillessen schoot, alvorens hij na een klein kwartier voetballen zelf de openingstreffer voor zijn rekening nam. Sané werd in het strafschopgebied bereikt door Schulz, waarna hij met een knal in de verre hoek optimaal profiteerde van een glijpartij van Matthijs de Ligt: 0-1.

De voorsprong voor Duitsland was op dat moment verdiend te noemen. Oranje had aanvankelijk geen grip op het positiespel van de bezoekers, maar kreeg kort na de openingstreffer toch een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Ryan Babel werd vrij voor het doel gezet door Promes, maar schoot vervolgens op Manuel Neuer. Kort erna moest Babel opnieuw zijn meerdere erkennen in de keeper van Duitsland, ditmaal na een volley op slechts enkele meters van het doel. Net op het moment dat Oranje beter in de wedstrijd leek te komen, sloeg Duitsland aan de overzijde keihard toe. Gnabry trok vanaf de linkerflank naar binnen, waarna hij Virgil van Dijk opzocht en met een werkelijk schitterende uithaal de bovenhoek vond: 0-2. Oranje was het daarna volledig kwijt en had het geluk dat de achterstand voor rust niet nog groter werd: de geheel vrijstaande Thilo Kehrer kopte in de handen van Cillessen, terwijl Sané oog in oog met de Oranje-doelman faalde.

Koeman voerde in de rust één wissel toe: Babel bleef achter in de kleedkamer ten faveure van Bergwijn. Oranje kon zich vervolgens geen betere start van de tweede helft wensen, want De Ligt tekende al na drie minuten voor de aansluitingstreffer. De verdediger van Ajax werd na een afgeslagen hoekschop perfect bediend door Memphis Depay en kopte vervolgens fraai raak: 1-1. Het doelpunt gaf Oranje een enorme boost. Het team van Koeman tapte na de onderbreking uit een volkomen ander vaatje en overrompelde Duitsland bij vlagen aan de hand van de in de tweede helft uitblinkende Frenkie de Jong. De verdiende gelijkmaker viel in minuut 63: Depay schoot in de drukte raak, nadat de Duitsers de bal niet weg wisten te krijgen.

Löw zag dat zijn ploeg er nauwelijks meer aan te pas kwam en greep twintig minuten voor tijd voor het eerst in met het inbrengen van Ilkay Gündogan voor Leon Goretzka. Nederland bleef de bovenliggende partij, maar moest wel bij de les blijven. Gnabry was De Ligt en Van Dijk zeven minuten voor tijd te snel af, maar schoot uiteindelijk in de handen van Cillessen. Diezelfde Gnabry werd in de absolute slotfase gewisseld voor Reus en hij stelde Schulz in de laatste minuut uiteindelijk in staat de winnende treffer te maken.