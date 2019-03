Van der Vaart: ‘Hij speelt vandaag niet, daar mogen we blij mee zijn’

Duitsland begint zondagavond in het EK-kwalificatieduel met het Nederlands elftal zonder Marco Reus. De aanvaller van Borussia Dortmund begint vanwege een lichte bovenbeenblessure op de bank. Volgens Rafael van der Vaart is Leroy Sané bij afwezigheid van Reus de man om in de gaten te houden bij die Mansschaft.

Van der Vaart laat zich voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA vol lof uit over de linksbuiten van Manchester City. "Het is bijna niet normaal. Hij is zo verschrikkelijk snel, zowel met als zonder bal, en kan daarna ook nog eens het overzicht behouden. Dat is zó knap", vertelt de oud-middenvelder voor de camera van de NOS.

"Hij is ook nog eens een linkspoot, wat er altijd beter uitziet. We moeten gewoon hopen dat hij een slechte dag heeft. Als hij een goede dag heeft, dan heb je het 50% moeilijker", stelt de analist. Van der Vaart zag Sané afgelopen woensdag uitblinken tijdens het oefenduel van Duitsland met Servië (1-1).

"Toen Reus erin kwam, begon hij zelfs nog beter te spelen. Hij speelt altijd in de hoogste versnelling en weet dan nog altijd wat er om hem heen gebeurt", vervolgt de oud-international van Oranje zijn lofzang over Sané. "Reus speelt vandaag niet, daar mogen we blij mee zijn."