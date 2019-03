Messi gekraakt na mislukte rentree: ‘Hij heeft een andere houding’

Lionel Messi maakte afgelopen vrijdag na een afwezigheid van bijna negen maanden zijn rentree voor de nationale ploeg van Argentinië, maar het werd geen gelukkige terugkeer voor de vedette van Barcelona. De Argentijnen verloren in Madrid een vriendschappelijke wedstrijd van Venezuela (1-3) en Messi liep tot overmaat van ramp ook nog eens een liesblessure op. Oud-international Daniel Passarella is dit weekeinde kritisch op de aanvoerder van la Albiceleste.

Passarella baalt van het feit dat Messi in de Argentijnse ploeg kennelijk niet zijn gebruikelijke niveau haalt. "Hij is een geweldige speler en kan het team veel geven. Als hij voor Barcelona speelt heeft hij echter een andere houding", wordt de oud-verdediger onder meer geciteerd door Goal. "Het is duidelijk dat hij beter speelt bij Barcelona."

Messi speelde sinds zijn debuut 128 interlands voor Argentinië en is met 65 doelpunten topscorer aller tijden van het Zuid-Amerikaanse land. Toch is de tendens dat hij beter presteert in het shirt van Barcelona. Passarella vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. "Zulke dingen gebeuren soms gewoon. Als je goed speelt voor een ploeg, houdt men van je. Soms voel je je echter niet optimaal en werkt het niet. Ik weet niet wat het is, maar het is iets wat je zelf moet voelen."

Argentinië speelt dinsdag in het Stade Ibn Batouta in Tanger nog de oefeninterland tegen Marokko, maar Messi zal dan vanwege een liesblessure niet van de partij zijn. De linkspoot heeft het trainingskamp van de Argentijnen verlaten en zich inmiddels weer bij Barcelona gevoegd.