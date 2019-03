Jong Oranje stelt ondanks aanwezigheid grote namen teleur

Jong Oranje is er zondag niet in geslaagd een oefenduel met de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten in winst om te zetten. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi kwam in Spanje, waar men op trainingskamp is, niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Nederland speelde een matige wedstrijd en had het uiteindelijk aan doelman Maarten Paes te danken dat een nederlaag werd voorkomen.

Van der Looi had basisplaatsen over voor onder anderen Calvin Stengs, Ferdi Kadioglu en Justin Kluivert, maar Jong Oranje was in aanvallend opzicht maar zelden dreigend. De Nederlandse beloften speelden een matige wedstrijd en ontsnapten met name in de eerste helft enkele keren aan een achterstand. Paes was in het eerste kwartier belangrijk door een inzet van Josh Sargent te keren, terwijl een schot van Djordje Mihailovic rakelings voorbij het Nederlandse doel zeilde.

?? | Met deze elf spelers begint #JongOranje om 17.00 uur aan de oefeninterland tegen de Verenigde Staten. De wedstrijd is live te zien op https://t.co/Dmt3aqN741. pic.twitter.com/cGuV6n9bTn — OnsOranje (@OnsOranje) 24 maart 2019

Het belangrijkste wapenfeit van Jong Oranje was in de eerste helft afkomstig van de voet van Kadioglu, maar diens vrije trap leverde geen doelpunt op. Na de onderbreking bleven de beste kansen voor de Amerikanen. Timothy Weah leek na een lange pass van achteruit op weg naar de openingstreffer, maar de spits werd uiteindelijk gestuit door Paes.

In de slotfase werden Tahith Chong en Cody Gakpo nog als invallers binnen de lijnen gebracht door Van der Looi, maar ook zij konden een aanvallend onmachtig Jong Oranje niet meer aan een treffer helpen. De Nederlandse beloften spelen dinsdag opnieuw een oefenwedstrijd, dan tegen de leeftijdsgenoten van Egypte.