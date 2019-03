Roda geeft zege in Limburgse derby uit handen bij debuut Van der Luer

De Limburgse derby tussen Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht is zondagavond in een 2-2 gelijkspel geëindigd. Eric van der Luer, die deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar, leek te gaan debuteren met een overwinning, want ruim twintig minuten voor tijd stond zijn team nog met 2-0 voor. In de slotfase kwamen de bezoekers sterk terug.

Eerder dit seizoen eindigde de Limburgse derby in een 2-0 overwinning voor MVV, door doelpunten van Joeri Schroijen en Marnick Vermijl. Roda, voor het eerst onder leiding van interim-trainer Van der Luer, was dus gebrand op revanche en kreeg de eerste mogelijkheid in het Parkstad Limburg Stadion. Doordat Ba-Muaka Simakala en Mario Engels elkaar in de weg liepen, kon er niet op doel geschoten worden. Na een klein kwartier waren de bezoekers tot twee keer toe erg dicht bij de openingstreffer. Schroijen raakte de paal, waarna Ricardo Ippel vanuit de rebound op de lat schoot.

In het vervolg van de eerste helft vielen over en weer kansen te noteren. Aan de ene zijde kopte Mart Remans in de handen van MVV-doelman Luuk Koopmans, terwijl Jordy Croux aan de andere kant Tom Muyters, die van Van der Luer de voorkeur kreeg boven Radomir Novakovic, op de proef stelde. Na rust was het Roda dat een aantal goede mogelijkheden kreeg om de score te openen. Simakala was er dichtbij, terwijl Maxime Gunst en bal van de lijn haalde. Na 53 minuten spelen was het uiteindelijk raak voor de thuisploeg. Het was Mart Remans die Livio Milts bediende na een snelle uitbraak.

MVV ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg een grote kans via Joeri Schroyen, maar zijn inzet werd gekeerd door Muyters. Waar de bezoekers de kans op de 1-1 lieten liggen, werd het in de 66ste minuut 2-0. Op aangeven van Engels bracht Remans de marge op twee. MVV-trainer Ron Elsen greep in en verving verdediger Maxime Gunst voor aanvaller Tuur Houben, terwijl even later Abubakar-Ankra Asumah werd ingebracht. Roda werd verder achteruit gedrukt en moest een kwartier voor tijd een tegentreffer incasseren. Anthony van den Hurk schoot raak vanuit een voorzet van Schroijen en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

Door de 2-1 van Van den Hurk was het geloof volledig terug in de ploeg van Elsen. MVV rook bloed en drong aan. Roda ontsnapte vlak voor tijd aan de gelijkmaker toen Van den Hurk een grote kans onbenut liet. Van dichtbij schoot hij over. Even later was het alsnog raak voor de bezoekers. Vanuit een voorzet van Schroijen was het Croux die voor de 2-2 tekende en daarmee een punt redde voor zijn ploeg.