Maradona haalt ongenadig hard uit: ‘Ze liegen en bedriegen alleen maar’

Argentinië sloeg afgelopen vrijdag een modderfiguur met een 1-3 nederlaag tegen Venezuela in het Wanda Metropolitano. Diego Maradona laat zich in gesprek met Marca bijzonder kritisch uit over de huidige prestaties van de Argentijnse nationale ploeg. Pluisje stelt dat hij niet eens meer naar de wedstrijden kijkt, omdat het zo slecht gaat bij Argentinië.

“Ik heb de wedstrijd van Argentinië niet gezien, omdat ik niet naar horrorfilms kijk”, steekt Maradona van wal. Dankzij doelpunten van José Salomón Rondón, Jhon Murillo en Josef Martínez wist Venezuela met 1-3 te winnen van Argentinië, dat tot scoren kwam via Lautaro Martínez. “Dachten de onzinnige mensen die de leiding hebben bij het nationale team dat ze zouden winnen van Venezuela? Dat is een goed elftal, hoor.”

“Argentinië kwam binnen door het raam en niet door de deur, omdat ze alleen maar liegen en bedriegen tegen mensen. Het spijt me, maar ze zullen geen wedstrijden gaan winnen. Ik voel me zeker Argentijn, alleen denk ik dat het met andere spelers en trainers het momenteel anders zou zijn bij het nationale team”, vervolgt de huidige trainer van Dorados de Sinaloa, die in het verleden als bondscoach van Argentinië werkte.

“Dit team verdient het shirt niet niet en het spijt me voor de mensen in Argentinië, die blijven geloven in deze leugenaars. Ik vind het ook jammer voor de spelers”, concludeert Maradona. Hij is beter te spreken over de prestaties van Mexico, dat onder het bewind van de nieuwe bondscoach Gerardo Martino met 3-1 wist te winnen van Chili. “Ik zag een compact team, ze hebben een goede prestatie geleverd. Het is niet gemakkelijk om tegen Chili drie doelpunten te maken, maar ze hebben ook een goede verdediging en een sterk middenveld.”