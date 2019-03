Legende van Man United neemt via WhatsApp ontslag: ‘Ja, dat deed pijn’

Paul Scholes verliet begin februari het gilde der tv-analisten om aan de slag te gaan als manager van Oldham Athletic, de club waar de oud-middenvelder als kind supporter van was. “Het is geen geheim hoeveel hij van deze club houdt. Ik ben blij dat ik hem hiernaartoe kan halen”, zo sprak eigenaar Abdallah Lemsagam vol trots bij de persconferentie. De legende van Manchester United is een maand later alweer clubloos. Scholes kon naar eigen zeggen niet goed functioneren bij de League Two-club en nam ontslag. Per WhatsApp, zo onthulde een teleurgestelde Lemsagam.

Door Tim Siekman

Scholes speelde bijna twintig jaar in de hoofdmacht van Manchester United en kwam in totaal tot 707 optredens voor de topclub. Als bescheiden middenvelder zonder franje groeide de 66-voudig Engels international uit tot clubicoon, net als anderen van de Class of '92. Onder de bezielende leiding van manager Sir Alex Ferguson groeiden Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt en Gary en Phil Neville uit tot topspelers. De markante Schot gidste the Red Devils naar de Engelse en Europese top, met Scholes als een van zijn belangrijkste protegés. Scholes won tientallen prijzen, waaronder elf landstitels en twee keer de Champions League (1999 en 2008).

Na het winnen van kampioenschap nummer tien in het seizoen 2010/11 besloot Scholes zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. In januari 2012 maakte Scholes echter zijn onverwachte comeback vanwege een blessurecrisis bij United. De middenvelder zou nog anderhalf seizoen doorvoetballen en nam met de landstitel in 2013 definitief afscheid. Naast verschillende trainersfuncties op Old Trafford trad Scholes na zijn loopbaan ook als analist op. Als criticus haalde hij in de loop der jaren veel spelers en trainers door de mangel. Vooral actoren van zijn geliefde United moesten eraan geloven, zoals Louis van Gaal, die van 2014 tot 2016 de scepter zwaaide bij de grootmacht. De trainer baalde dat Scholes continu over 'boring football' sprak.

Paul Scholes en Oldham Athletic-eigenaar Abdallah Lemsagam afgelopen februari.

“In Engeland gaat het meer om resultaat in plaats van het voetbal, totdat Paul Scholes begint met het beïnvloeden van een aantal fans”, stelde Van Gaal. “Hij mag zeggen wat hij vindt. Ieder mens mag een mening hebben. Het stoort mij alleen dat je een bepaalde sfeer creëert bij de fans. Een hele negatieve atmosfeer omtrent een bepaald iemand. Misschien moet hij wat positiever zijn.” Ook opvolger José Mourinho was geen fan van analist Scholes. “Het enige wat Paul Scholes doet is kritiek leveren. Hij becommentarieert niet, hij bekritiseert. Als Paul op een dag beslist om manager te worden, dan hoop ik voor hem dat hij 25 procent van mijn succes mag behalen.”

Oldham Athletic

Na kritische noten te hebben gekraakt over onder anderen Van Gaal en Mourinho besloot Scholes in februari van dit jaar om zelf op eigen benen te staan in het trainersvak. De oud-middenvelder had veel ambities met Oldham Athletic, dat destijds veertiende stond en tegenwoordig op de zestiende plek bivakkeert. “We staan nu nog in de middenmoot, maar met de spelers die wij hebben, zou promoveren een goede mogelijkheid zijn", aldus Scholes bij zijn aanstelling. "Dit jaar gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken, maar volgend seizoen gaan we daarvoor. Deze ploeg heeft potentie en daarom heb ik dus besloten hierheen te komen.”

Na slechts zeven duels, waarvan één overwinning, besloot Scholes de middenmoter alweer achter zich te laten. “De fans, de spelers, mijn vrienden en familie wisten allemaal hoe trots en opgewonden ik was over deze functie. In de korte periode na mijn aanstelling werd het duidelijk dat ik niet zou kunnen werken zoals ik voor ogen had en mij voorgespiegeld was. Ik zal de club blijven steunen als fan.” Vooral de 'bemoeizucht' van de eigenaar zat Scholes dwars, zo weet de BBC. Lemsagam houdt namelijk van 'micromanagement'. Hij praat met kantoorpersoneel, de schoonmakers en ook spelers, trainers en de medische staf. Waar ex-trainers Richie Wellens en Frankie Bunn hun ergernis ten opzichte van de eigenaar voor zich hielden, had de financieel onafhankelijke Scholes er na een maand al genoeg van.

Scholes had meerdere irritatiepunten, waaronder het slechte veld, dat niet geschikt bleek voor het snelle 'passing football' dat de oud-voetballer voor ogen had. Na meerdere clashes tussen trainer en eigenaar stapte eerstgenoemde op 14 maart op. De ontgoochelde Lemsagam liet in het daaropvolgende statement weten overdonderd te zijn geweest door de mededeling van Scholes. "Zowel ik als het personeel bij de club heeft Paul alle steun en autonomie gegeven. Ik bleef hem steunen ondanks de resultaten en verzekerde hem dat hij niet hoefde te vrezen voor zijn baan."

Lemsagam kon zich totaal niet vinden in het geschetste beeld van de bemoeizuchtige eigenaar die beloftes had verbroken. “Hij is nooit naar mij toe gestapt en heeft nooit gesproken over problemen met de ploeg of over andere nijpende kwesties. Ik was erg verrast dat hij simpelweg met een berichtje ontslag nam. Daarna kreeg ik geen antwoord meer en kreeg ik dus geen kans om te begrijpen wat hem tot dit besluit heeft gebracht. Manager zijn is een zware functie. Ik en iedereen bij de club had graag met Paul willen werken om tot oplossingen te komen, als we de kans daartoe hadden gekregen.”

In gesprek met Sky Sports vervolgde Lemsagam zijn verbazing over de gang van zaken. “Ja, dat deed pijn. Maar dat hoort bij het leven. Het is erg jammer om het via WhatsApp te doen. Een beetje hard, niet alleen voor mij, maar ook voor de club. We gaan proberen hem te overtuigen terug te keren. Ik heb meerdere keren geprobeerd hem te bellen, maar hij neemt niet op. Bemoeiziek? Ik was drie weken weg naar Dubai. Hoe kan ik me te veel bemoeien met zijn baan en de selectie als ik 21 dagen lang in Dubai was om mijn familie te bezoeken? Het is zonde hoe het is gelopen, maar we wensen hem het beste. Hij is een goede man en misschien zal hij in de toekomst ook een goede manager zijn.”

'Ze zijn op tv en klagen dan alleen maar'

Het mislukte avontuur van Scholes op Boundary Park bewijst volgens velen maar weer eens dat een oud-topvoetballer niet altijd geschikt is voor het trainersvak. Waar Scholes als speler de prijzen aaneenreeg bij United, faalt de Engelsman vooralsnog als eindverantwoordelijke. Dat hij zich jarenlang bijzonder kritisch heeft uitgelaten over menig speler en trainer van met name United zorgt er echter wel voor dat het imago van Scholes een forse knauw heeft gekregen. Hoongelach valt de oud-middenvelder ten deel, maar dat deert hem niet, zo verzekerde hij bij zijn aanstelling. “Het maakt mij niet uit of iemand mij wil neersabelen. De enige persoon waar ik verantwoording aan moet afleggen, is de eigenaar.”

De 'Class of '92': Paul Scholes, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham en Gary Neville.

Ole Gunnar Solskjaer heeft meteen na het vertrek van Scholes bij Oldham Athletic zijn voormalig teamgenoot een verzoek verstuurd. De Noorse manager van United wil graag dat zijn oud-collega onderdeel gaat uitmaken van de technische staf van de grootmacht. De kans is echter aanwezig dat de 44-jarige oud-voetballer weer als tv-analist aan het werk gaat en nooit meer trainer zal worden. Scholes wordt in Engeland doorgaans gewaardeerd om zijn realistische analyses, die zonder aarzeling en op een ietwat botte manier worden gedebiteerd. Dat Scholes Solskjaer net zo hard gaat aanpakken als David Moyes, Van Gaal en Mourinho lijkt echter onwaarschijnlijk.

Zlatan Ibrahimovic zit in ieder geval niet meer te wachten op de negatieve toon van Scholes. De ex-spits van United vindt dat een groot deel van de Class of '92 zich tegenwoordig te kritisch uitlaat over de club. "Ze zijn op tv en klagen dan alleen maar omdat ze niet meer bij de club betrokken zijn", aldus Ibrahimovic in gesprek met de Daily Mirror. "Als je voor de club wil werken, ga dan op zoek naar een baantje bij de club. Alles wat er gebeurt, wordt steeds vergelijken met de tijd van Sir Alex Ferguson. Ze zeggen dat als Ferguson er nog zat, dit of dat niet gebeurd zou zijn. Alles ging over Ferguson. Oké, jullie tijd is geweest, we weten het nu wel. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar op tv bent om kritiek te leveren en te klagen."