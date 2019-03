Pusic riep Assaidi op het matje na televisieoptreden: ‘Was geen goed interview’

Oussama Assaidi schoof vorige week aan bij De Tafel van Kees en liet zich in het programma van FOX Sports kritisch uit over zijn aantal speelminuten. Marino Pusic, trainer van FC Twente, zag de uitspraken van de aanvaller tot zijn ongenoegen voorbij komen op televisie. Om die reden nodigde de oefenmeester Assaidi afgelopen week uit voor een gesprek over zijn televisieoptreden.

De vleugelaanvaller stelde dat Pusic hem speelminuten had beloofd in het thuisduel met FC Volendam, dat Twente met 5-0 wist te winnen. “Ik zou afgelopen vrijdag minuten maken, dus de trainer heeft wat uit te leggen. Ik vond het teleurstellend dat ik niet heb gespeeld. Het was 4-0, dan kun je lekker je minuten pakken. Ik denk dan: ik kan lekker mijn ritme op doen. Ik ben nog niet helemaal wedstrijdfit, maar hoop dat wel te worden”, sprak Assaidi.

“Laat ik het zo zeggen, ik ben bij hem op bezoek geweest. Het was geen goed interview, dat weet hij zelf ook wel”, zo reageert Pusic voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in gesprek met FOX Sports. “We hebben het uitgepraat en het ligt inmiddels achter ons. Een speler zegt dingen uit emotie en ergens is dat begrijpelijk, maar het is niet goed geweest. Laat ik voorop stellen, en dat weet iedereen die met mij samenwerkt, dat het teambelang bij mij boven individuele prestaties staat, ondanks je naam en faam. Of je dat nu leuk vindt of niet.”

“Het heeft geen nut om het er nu verder over te hebben. Het ligt achter ons, we hebben een goed en verhelderend gesprek gehad en that’s it, eigenlijk”, vervolgt de trainer van Twente, die Assaidi in het uitduel met Go Ahead Eagles ook buiten zijn basiself liet. “Ik zou het op prijs stellen als er wederhoor wordt gepleegd, jullie kunnen ook mij bellen en er vragen over stellen. Nu is het te laat, het speelt geen rol meer. Ik ben een man die heel helder en duidelijk in zijn visie en communicatie is.”