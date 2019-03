Verbeek laat oude vete herleven bij FOX Sports: ‘Hij slaat echt wartaal uit’

NEC verloor zondagmiddag met 1-0 van Sparta Rotterdam. Joey van den Berg analyseerde na afloop van de wedstrijd op Het Kasteel dat zijn ploeg niet goed speelde tegen Sparta. “We kregen zoveel tijd en ruimte. Ik ook. Daar hadden we veel meer mee moeten doen. Slordig”, aldus de aanvoerder van NEC in een interview met FOX Sports.

Van den Berg stelt dat NEC in de tweede helft druk wilde zetten, maar dat dat simpelweg niet meer kon, aangezien Sparta de bal niet meer zo vaak in bezit had. “We komen niet echt tot kansen. Teleurstellend. Het resultaat een juiste afspiegeling van de wedstrijd? Weet ik niet. Zoveel creëerde Sparta ook niet. Ja, een keer de lat. Die goal geven we een beetje weg. Ik vond Sparta wel iets dreigender, ja.”

Gertjan Verbeek luisterde als analist van FOX Sports aan de zijlijn mee en kon zich niet vinden in het verhaal van Van den Berg. "Ik ben het er totaal niet mee eens. Echt een ongelooflijk verhaal. Die kan je net zo goed niet voor de camera halen. Wat een onzin!”, zo laat de momenteel clubloze trainer weten bij de tv-zender.

“Een hand geven? Nee, hij is niet van plan om mij een hand te geven, we hebben een verleden samen. Hij slaat echt wartaal uit. Hij heeft last van de warmte en van het kunstgras, denk ik”, oordeelt Verbeek hard over Van den Berg. Door de nederlaag staat NEC nu na dertig wedstrijden op de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

NEC-trainer Jack de Gier zag dat zijn ploeg niet scherp was. “We waren net niet goed genoeg. Dat moet je hier wel zijn. We hadden drie snelle jongens voorop. De dieptepasses waren alleen niet goed. Daarna maakten we ook slechte keuzes. Sparta ging achteruitlopen. Toen hadden we juist over de grond moeten gaan voetballen”, wordt De Gier geciteerd door de Gelderlander.