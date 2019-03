‘Specialist’ Van Persie in conclaaf: ‘Ik weet niet precies hoe dat gaat lopen’

Robin van Persie neemt na dit seizoen afscheid van het profvoetbal. De routinier van Feyenoord is bezig aan zijn afscheidstournee en denkt na over zijn carrière na zijn voetbalpensioen. Van Persie geeft zondagmiddag in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij verschillende gesprekken heeft gehad met de leiding van Feyenoord.

Mogelijk wordt Van Persie spitsentrainer bij de Rotterdamse club, maar zelf kan de veteraan er weinig over kwijt. "We hebben een gesprek gehad. Maar goed, dat is het eigenlijk. Wat ik al zei: ik ga me niet committeren voor een seizoen. Ik weet niet precies hoe dat gaat lopen. We hebben een beetje gebrainstormd hoe Feyenoord en ik dingen zien."

“We gaan kijken, maar voor mij persoonlijk is gewoon zo dat ik op 12 mei stop”, aldus Van Persie, die mogelijk ook een afscheidsduel krijgt bij Feyenoord. De voormalig Oranje-international erkent dat er ook is gesproken over een allerlaatste wedstrijd. “Wat daar is uitgekomen? Dat ga ik nu niet zeggen. Dat komt nog wel”, besluit de 35-jarige aanvaller.

Martin van Geel heeft eerder al aangegeven Van Persie graag te willen behouden voor Feyenoord. “Robin heeft een enorme ervaring en zou een dag per week een uitstekende specialistentrainer kunnen zijn voor onze spitsen. Ook uit de jeugd komen aanvallers door die van zijn ervaring en kwaliteiten gebruik kunnen maken”, zo stelde de technisch directeur.