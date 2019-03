Gerrard genadeloos aangepakt door ‘vernederde’ ex-pupil: ‘Respectloos’

Umar Sadiq is opgelucht dat hij Rangers FC achter zich heeft gelaten. In de eerste seizoenshelft werd de aanvaller van AS Roma verhuurd aan de Schotse club, maar de 22-jarige Nigeriaan kwam nauwelijks aan spelen toe onder manager Steven Gerrard. Sadiq is diep teleurgesteld in zowel Gerrard als Rangers FC, zo laat hij weten aan de Sunday Post.

“Gerrard was compleet anders dan ik me had voorgesteld. In het begin wist ik niets van de transfer naar Rangers FC. Toen mijn zaakwaarnemer op een gegeven moment over de mogelijkheid vertelde, uitte ik mijn twijfels. Maar hij bleef verzekeren dat het goed was voor mijn carrière. Toen begon Gerrard mij over te halen”, memoreert Sadiq, die momenteel is verhuurd aan Perugia.

“Hij belde me drie of vier keer en gaf me steeds complimenten. Hij verzekerde dat ik een succes zou worden bij Rangers FC. Ik werd belangrijk gemaakt. Ik was nog maar net bij de club toen men weer een spits haalde, Kyle Lafferty. Toen begonnen de problemen en werd mijn situatie steeds slechter. Het werd een nachtmerrie. Opeens werd mij verteld dat ik geen gebruik meer mocht maken van de kleedkamer van het eerste elftal. In plaats daarvan moest ik naar die van de kinderen.”

“Na een paar dagen werd mij verboden om mijn auto in het trainingscentrum te parkeren. Ik werd vernederd. Ik bleef vragen waarom de club zo in houding was veranderd, maar ik kreeg geen antwoord”, aldus de voormalig speler van NAC Breda, die beweert dat Rangers FC ook nog een maandsalaris moet overmaken. “Ik gaf een keer een like op Instagram bij een post van een fan en kreeg twintigduizend euro boete! Absurd. Terwijl ik nu nog wacht op mijn salaris van december.”

“Naar mijn mening ben ik respectloos behandeld, zowel als persoon en als voetballer. Toen de verhuurperiode was beëindigd, had Gerrard niet eens het lef om met me te praten om te vertellen wat er aan de hand was. Ik had dit gedrag echt niet verwacht, het was een complete verrassing voor mij”, besluit Sadiq, die nog een halfjaar op huurbasis bij Perugia zal spelen. De spits ligt momenteel nog tot medio 2020 vast in de Italiaanse hoofdstad.