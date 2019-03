Boëtius: ‘Ik trainde met oorbellen en dat zat Feyenoord dwars’

Het begin van het seizoen was voor Jean-Paul Boëtius bijzonder tumultueus. De aanvaller, toen nog in dienst van Feyenoord, ontving een rode kaart in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen De Graafschap (2-0 nederlaag) nadat hij cynisch klapte richting arbiter Pol van Boekel. Hij werd door Giovanni van Bronckhorst uit de selectie gezet en opgepikt door 1. FSV Mainz 05. Zondagochtend blikt Boëtius terug bij De Tafel van Kees.

Voor een geschat bedrag van 3,5 miljoen euro vertrok Boëtius eind augustus naar Duitsland. Een makkelijke beslissing was het niet om Feyenoord te verlaten, zo geeft hij toe. "Ik had verwacht dat ik het seizoen bij Feyenoord zou afmaken. Maar toen kwam die rumoerige week met twee incidentjes. Mij werd toen verteld dat er al wat irritaties waren, waar ik zelf nooit iets over had gehoord", laat Boëtius weten.

Het ging om 'kleine dingetjes' die plots boven water kwamen. "Ik trainde met oorbellen; dat zat ze al een jaar dwars. Ik draag al heel lang oorbellen en die kon ik bij elke club indoen, dus dat deed ik bij Feyenoord ook. Daar werd nooit wat over gezegd, maar na die incidentjes bleek dat het al diep bij ze zat. Dat soort kleine dingen, dus. In het tweede seizoen ben ik ermee gestopt om ze te dragen."

Boëtius, vaste basisspeler bij Mainz, kan inmiddels wel lachen om zijn rode kaart tegen De Graafschap. Bij een 1-0 achterstand ontving hij twee gele kaarten binnen enkele seconden. Hij wist niet dat een cynisch applaus zou leiden tot geel, geeft hij aan. "De spelers hadden voorlichting gekregen van Serdar Gözübüyük in de week dat ik apart moest trainen, dus ik was daar niet bij. Maar goed, dit moet je richting niemand doen. Dus uiteindelijk valt het niet goed te praten", erkent hij.

Tafelgast Willem van Hanegem betreurt de breuk tussen Feyenoord en Boëtius. De clubicoon vindt dat Feyenoord anders moet omgaan met een type als de 25-jarige buitenspeler. "Het is een speler naar wie je graag kijkt. Het verbaast me altijd dat zulke jongens bij Feyenoord niet tot bloei komen. Waarom kan dat wel bij andere clubs en niet bij ons?", vraagt Van Hanegem zich af. "Het zal mij een zorg zijn dat hij oorbellen draagt. Laat hem gewoon zijn gang gaan en zichzelf ontplooien. Af en toe zeg je wat tegen zulke gasten, maar je moet ze zichzelf laten ontwikkelen."