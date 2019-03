‘Leroy Sané zie je waarschijnlijk nooit meer terug, daar lijdt men onder’

Het Duitse voetbal verkeert in een kleine crisis, erkent Erik Meijer. Voor het eerst sinds 2006 heeft geen enkele Duitse club zich weten te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League, terwijl de nationale ploeg faalde op het WK en in de Nations League. De oud-aanvaller van onder meer Bayer Leverkusen en Hamburger SV verwacht echter rap een ommekeer.

“Het is wel even schrikken dat er geen enkele Duitse club door is naar de kwartfinales, maar van paniek is volgens mij geen sprake", zegt Meijer in gesprek met de NOS. Hij constateert dat vooral Bayern tegenvalt dit seizoen. "Het is opmerkelijk dat Bayern dit keer de slag gemist heeft. Dat wijt ik aan het matige transferbeleid van afgelopen zomer."

De oud-voetballer verwacht dat der Rekordmeister flink gaat investeren. “Denk je dat Bayern-voorzitter Uli Hoeness nóg zo'n Europees jaar wil meemaken? Die gaat, zoals aangekondigd, fors investeren. En Borussia Dortmund is volgend seizoen een stuk rijper. Dan moet een kwartfinaleplek er zeker inzitten”, aldus Meijer, die ook wijst naar de situatie in Nederland.

“Vergelijk het een beetje met Nederland. De Sneijders, Van Bommels en Van Nistelrooijs waren even niet voorhanden en dan beland je zowel op nationaal als op clubniveau in een vacuüm. Er zit nu even een knik in, maar dat lossen ze wel op in Duitsland”, aldus Meijer, die ook wel een groot verschil ziet met het Engelse voetbal, waar veel meer geld in omgaat.

De Bundesliga ontvangt circa 1,1 miljard euro per jaar aan televisierechten, terwijl de Premier League jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro toucheert. "Daar halen ze de beste spelers, de beste trainers en beste specialisten op. Leroy Sané vertrok op twintigjarige leeftijd uit de Bundesliga. Die zie je waarschijnlijk nooit meer terug. Dat soort gevallen, daar lijdt de competitie onder", besluit Meijer.