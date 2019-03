‘Als ze me haten, dan doe ik denk ik iets goed voor Manchester United’

Ander Herrera beschikt bij Manchester United over een aflopend contract, waardoor het onzeker is of de middenvelder volgend jaar nog actief is op Old Trafford. De Spanjaard, die sinds 2014 onder contract staat bij the Red Devils, is blij dat de fans van de grootmacht hem steeds steunen. Dat de supporters van andere clubs hem fanatiek uitjouwen, vindt Herrera alleen maar prettig.

“Ik houd ervan. Om eerlijk te zijn, zou ik me zorgen maken als die fans van mij zouden houden. Als ze me haten, dan doe ik denk ik iets goed voor United. In voetballend opzicht maak ik het ze dan lastig. Als de eigen fans mij maar steunen. Je probeert gewoon altijd te winnen en probeert alles uit de kast te trekken”, aldus Herrera, geciteerd door de Daily Mirror.

“Ik had nooit kunnen dromen dat ik zoveel liefde van de fans zou krijgen. Het enige wat ik terug kan doen is de club zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ik realiseerde me al snel dat, zolang je bereid bent om op het veld te sterven voor de club, de fans je zullen vergeven voor de fouten die je maakt. Dat betekent wel iets, want deze club heeft veel gewonnen en heeft eerder de allerbeste spelers in huis gehad.”

Herrera en United zouden momenteel nog aan het onderhandelen zijn over een nieuwe verbintenis, zo melden diverse Engelse media. Onder meer RMC Sport wist te melden dat Paris Saint-Germain de Engelse grootmacht te slim af zou zijn. De Franse topclub zou al dicht bij een akkoord met de middenvelder zijn over een vierjarig contract.