‘Als Duitsland verliest, kan het zomaar dat Löw moet vertrekken’

Gertjan Verbeek houdt er rekening mee dat Joachim Löw zondag voor het laatst op de bank zit als bondscoach van Duitsland. De positie van de keuzeheer wankelt al maanden: de roemloze aftocht op het WK en de daaropvolgende degradatie in de Nations League worden Löw in eigen land zwaar aangerekend. De wedstrijd tegen het Nederlands elftal van zondagavond is mogelijk zijn laatste strohalm.

"Als Duitsland vanavond verliest, zou het zomaar kunnen zijn dat hij moet vertrekken", stelt Verbeek, die in Duitsland trainer was van VfL Bochum en 1. FC Nürnberg, in gesprek met NUsport. Hij wijst naar de keuzes van Löw om het ervaren drietal Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller te passeren. Daar kan hij op worden afgerekend. "Als die keuzes niet de juiste blijken te zijn, heeft dat gevolgen."

Verbeek ziet geen duidelijke favoriet in de Johan Cruijff ArenA. Hij schat de kansen in op fifty-fifty. De analist merkt op dat Duitsland bouwt aan een jong team, terwijl Oranje de omwenteling van oude naar jonge spelers al achter de rug heeft. In de ploeg van Ronald Koeman zijn nieuwe leiders opgestaan als Virgil van Dijk, zo stipt hij aan. Evenwel vergeet hij niet dat het vorige duel tussen beide landen in november in 2-2 eindigde.

"Duitsland kwam met 2-0 voor en had zomaar kunnen winnen. En in Duitsland hebben ze inmiddels ook wel in de gaten dat Nederland groeit", beseft Verbeek, die donderdag genoot van Oranje tegen Wit-Rusland. "Oranje straalde dominantie uit. En spelvreugde, met Memphis Depay en Frenkie de Jong als de vertegenwoordigers daarvan. Individueel heeft Oranje misschien niet de sterkste spelers, maar het is wel een team dat speelt met plezier."