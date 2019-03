Van Dijk: ‘Ik heb de dood in de ogen gekeken, het was verschrikkelijk’

Virgil van Dijk werd in 2012 met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar een acute blindedarmontsteking, niervergiftiging en een ontstoken buikvlies werden geconstateerd bij de verdediger. Van Dijk moest een spoedoperatie ondergaan en bracht dagen door op de intensive care. Zijn naasten en hijzelf zelf hielden rekening met het ergste, zo vertelt de aanvoerder van Oranje zeven jaar later.

Van Dijk speelde destijds bij FC Groningen en na een wedstrijd tegen Excelsior ging het mis. Bij de club dacht men aan griep en in het ziekenhuis merkten de artsen in eerste instantie ook niet dat er meer aan de hand was. De ernst van de problemen kwam pas aan het licht toen Van Dijk door zijn moeder naar een ander ziekenhuis werd gebracht. Er werd even gevreesd voor zijn leven. Eerder vertelde hij al dat hij destijds een testament moest opstellen, maar in gesprek met de Daily Mirror blikt hij uitgebreider terug op die zwarte periode uit zijn leven.

"Ik heb de dood in de ogen gekeken. Het was een verschrikkelijke ervaring", blikt Van Dijk terug, op de dag dat hij het met Oranje opneemt tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA. "Voor het eerst in mijn leven betekende voetbal niets meer voor me. Het was totaal niet belangrijk. Het ging er allemaal om dat ik in leven zou blijven. Mijn moeder en ik richtten ons allebei tot God. Maar om eerlijk te zijn, namen we meerdere scenario's door. Ik moest een aantal documenten ondertekenen: mijn testament."

"Als ik zou overlijden in het ziekenhuis, zou een deel van mijn geld naar mijn moeder gaan. Niemand wilde het daar toen over hebben, maar het moest wel. De kans bestond dat ik daar op dat moment zou sterven", beseft Van Dijk. "Ik weet nog goed dat ik daar op het bed lag. Alles wat ik kon zien, waren buisjes en draadjes aan mijn lichaam. Mijn lichaam was gebroken; ik kon niets meer. De meest vreselijke gedachten schoten door me heen." Van Dijk viel acht kilo af en zijn spiermassa was volkomen verdwenen, maar hij herstelde volledig.