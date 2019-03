‘Het is wel iets Nederlands om opeens te denken dat wij de favoriet zijn’

Matthijs de Ligt waakt voor een overdaad aan enthousiasme bij Oranje in de aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland. De ploeg van Ronald Koeman hoopt zondag in de Johan Cruijff ArenA de tweede overwinning van de EK-kwalificatiereeks te boeken, na de 4-0 zege op Wit-Rusland van donderdag. De Ligt reageert bedenkelijk op de vraag of Oranje, in tegenstelling tot een paar maanden eerder, als favoriet begint tegen de sportieve rivaal.

"Of dat het in ieder geval anders is? Niet per se, denk ik", wordt de verdediger geciteerd door De Telegraaf. "Duitsland is nog steeds een geweldig voetballand. Het is wel iets Nederlands om opeens te denken dat wij de favoriet zijn, dat vind ik altijd wel grappig." Oranje treedt zondagavond bovendien aan tegen een ander Duitsland dan in oktober (3-0 zege) of in november (2-2) van vorig jaar. De ploeg van Joachim Löw is vernieuwd; voor oudgedienden als Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller is geen plek meer.

'Iedereen' ziet dat Duitsland aan het doorselecteren is, zo merkt De Ligt op. "Ze hebben van drie jongens afscheid genomen en daar komen jonge jongens voor in de plaats. Ik denk een beetje wat het Nederlands elftal een jaar geleden ook had. Ik vind dat ze nog steeds een geweldig elftal hebben, misschien wat frisser zonder de zogenaamde oudgedienden." Dat de veranderingen nog niet meteen resulteerden in een overtuigend optreden in het oefenduel met Servië van woensdag (1-1), zegt De Ligt niet veel.

"Duitsland rouleert natuurlijk", stipt hij aan. "Ik neem aan dat ze tegen Servië niet in de opstelling speelden waarmee ze tegen ons willen spelen. Er zullen weer andere jongens in staan en dus zal het een lastige wedstrijd worden." Volgens BILD zal de opstelling inderdaad wat anders zijn dan tegen Servië. De grootste krant van Duitsland gaat uit van een 3-4-3-formatie, waarin plaats is voor meerdere spelers die woensdag nog op de bank startten. Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Toni Kroos, Nico Schulz, Serge Gnabry en Marco Reus maken vermoedelijk hun opwachting.