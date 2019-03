‘Marc, dit is je laatste kans voor Van Dijk: het is nu of nooit’

Virgil van Dijk wordt alom beschouwd als een van de beste verdedigers ter wereld. Na zijn vertrek uit de Eredivisie in 2013 is zijn carrière in sneltreinvaart verlopen: via Celtic en Southampton kwam Van Dijk ruim een jaar geleden terecht bij Liverpool, dat van de Oranje-aanvoerder de duurste verdediger aller tijden maakte. Hij groeide direct uit tot sterkhouder op Anfield en zijn ontwikkeling heeft ook velen in Nederland verbaasd. In gesprek met de Daily Mirror vertelt Van Dijk dat niet iedereen het in hem zag zitten.

De geboren Bredanaar speelde in de jeugd voor Willem II. Na bijna tien jaar in de jeugdopleiding kreeg hij geen contract aangeboden, waardoor hij besloot om elders rond te kijken. "Ik was een jongen uit de omgeving, die zijn hart en ziel gaf voor de club. Ik was enorm teleurgesteld. Het was duidelijk dat zij niet het vertrouwen hadden in mij dat andere clubs in de jaren daarna wel hadden", vertelt Van Dijk. "Ik voelde me bedrogen. Het voelde alsof ze geen toekomst voor mij zagen weggelegd in het profvoetbal."

Pas toen het geïnteresseerde FC Groningen aanklopte in Tilburg, zocht Willem II contact met zaakwaarnemer Henk-Maarten Chin over een mogelijk contract voor Van Dijk. Het aanbod waarmee de club kwam was, zoals de Daily Mirror het omschrijft, een take-it-or-leave-it offer en Van Dijk opteerde voor de tweede keuze. Groningen was dolblij met zijn komst. Scout Martin Koeman zag een 'ruwe diamant met Eredivisie-potentieel'; toenmalig manager technische zaken Henk Veldmate zag een 'sterke en atletische verdediger'.

Veldmate, inmiddels hoofdscout van Ajax, merkte dat Van Dijk beschikte over de 'essentiële kwaliteiten voor een centrumverdediger'. "We zagen bovendien dat hij een uitstekende pass had en fantastisch was in de lucht. Voor ons was het een no-brainer. Ik dank God nog altijd voor het feit dat hij bij ons wilde spelen." De eerste maanden in Groningen waren desondanks zwaar voor Van Dijk. Hij had iedere weekend voor zowel de Onder-19 als de Onder-23 van Willem II gespeeld en dat hakte erin, zo bleek.

Het duurde zes maanden voordat hij weer helemaal fit was, na zijn overstap naar Groningen. "In zekere zin is hij misbruikt", vertelt Dick Lukkien, voormalig trainer van de beloften van Groningen. "We moesten hem afremmen, als hij maar bleef doortrainen en -spelen als een beest. Virgil is een schuchtere jongen, van wie je eerst zijn vertrouwen moet zien te winnen. Pas toen hij merkte dat ik in hem geloofde, en dat ik in hem een toekomstige ster zag, stond hij toe dat ik zijn vriend zou worden en vertrouwde hij me als trainer."

Van Dijk schopte het tot het eerste elftal van Groningen. In 2012 sloeg hij een overstap naar Brighton & Hove Albion af; een jaar later vertrok de mandekker naar Celtic. Eigenlijk had hij het gevoel dat hij beter naar een Nederlandse topclub kon gaan, maar de top drie leek zijn kwaliteiten niet te erkennen. Van Dijk vroeg algemeen directeur Hans Nijland in 2013 om contact te zoeken met directeur Marc Overmars van Ajax. "Marc, dit is je laatste kans voor Van Dijk", zei Nijland. "Het is nu of nooit." Overmars koos voor Mike van der Hoorn: een grievous error of judgement, zo weet ook de Daily Mirror.